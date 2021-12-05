«الأهلي المتحد»: 20 رابحاً في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الماضي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم

أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. وأسفر السحب عن حصول 20 عميلاً على 1000 دينار لكل منهم وهم: فهد ناصر البلوشي، خالد غازى العتيبى، حمد على الزعابي، بشار محمد حرحش، امل حيدر الشهابي، وأحمد عبدالقادر قنابر، وسلطان أسد سلطان، ولولوة جابر، خليل علي عبدالله، وضاح أديب العامودي، مبارك عبيد الرفيدي، زياد مالك عزام، عثمان محمد الحبيشي، عيد فرحان العنزي، ناصر ضيف الله العتيبي، طارق بدرإبراهيم، ظريفة عبدالله العوضي، خديجة جزاع العنزي، عماد محمد الربيعة، ومحمد كميل الفضلي.

