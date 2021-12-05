ميرزا حسن.. إصلاحي عالمي من طراز رفيع

Sunday النهار

تبوأت شخصيات عربية كثيرة مناصب دولية، داخل البنك الدولي على مدار السنوات الماضية، من أبرزهم الدكتور ميرزا حسن الذي انتخب في عام 2006 لتمثيل ثلاثة عشر بلدا كمدير تنفيذي لمجموعة البنك الدولي، وأصبح عميداً لمجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي في عام 2012. والتقرير التالي يرصد أهم محطاته المهنية ورؤاه في تطبيق الإصلاحات وعلاقة الكويت بالبنك الدولي وكذلك رؤيته حيال الأوضاع الاقتصادية في الدول التي يقوم بتمثيلها

سيرته المهنية

قبل انضمامه إلى مجموعة البنك الدولي، كان الدكتور ميرزا حسن وكيلاً للهيئة العامة للصناعة في الكويت، كما شغل مناصب عدة في جامعة الكويت مثل عميد كلية العلوم الإدارية ومساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.

كما تبوأ ميرزا حسن منصب المستشار الثقافي في سفارة الكويت بالعاصمة واشنطن. كما يشغل الدكتور ميرزا رئاسة وعضوية العديد من المجالس والمؤسسات واللجان التنفيذية. يحمل الدكتور ميرزا درجة الدكتوراه (PhD) في علوم الإدارة من Imperial College of Science, Technology and Medicine في المملكة المتحدة، وماجستير في العلوم في بحوث العمليات من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

تكريم الأمير الراحل

ويعد تكريم سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد أحد المحطات المهمة واللافتة في تطور علاقة البنك الدولي بالكويت، حيث أشار ميرزا – وقت التكريم- إن تكريم البنك الدولي لسمو أمير البلاد – رحمه الله - دليل على مدى مساهمة الكويت في التنمية الاقتصادية العالمية.

وأضاف: علاقة الكويت بالمجموعة تطورت من مجرد دراسات فنية بسيطة إلى برامج تقنية فضلا عن الدخول في علاقة استراتيجية بشأن الاصلاح الاقتصادي.

ويؤكد الدكتور ميرزا أن الكويت شريك قوي في تنفيذ المشروعات التنموية، موضحاً أن برنامج التعاون الفني بهدف دعم عناصر أجندة الإصلاح التي تركز علي مبادئ نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد من خلال خبرة المؤسسة الدولية في هذا المجال.

وأشار ميرزا إلى أن الكويت بدأت مشوارها في التنمية الدولية بانضمامها إلى البنك الدولي في العام 1962 وإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية عام 1961، فضلاً عن انضمامها إلى المؤسسات الدولية، مشيداً بدورها وحرصها الدؤوب على مساعدة الدول الأقل دخلا بغية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

ومن بين الأمثلة على تطوير الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، ما قامت به الكويت من دعم للإصلاحات الاقتصادية في فلسطين والتي أشاد بها الدكتور ميرزا حسن، حيث أوضح أن تلك المنحة ستعزز من قدرات الفلسطينيين في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة.

وبمناسبة تقدم الكويت في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي، بين أن «تلك القوانين تتضمن تعديل قانون الشركات للحفاظ على الاقليات وقانون جديد لمدققي الحسابات وقانون تبادل المعلومات، مشيداً بتغيير مناخ الاستثمار الكويتي خلال الفترة الماضية مبينا ان تقرير بيئة الاعمال يعد من اكبر التقارير الموجودة لدى (البنك) والاكثر قراءة واهتماما من قبل 190 دولة حول العالم.

إصلاحات اقتصادية

وأوضح ان دول العالم تتنافس بسرعة نحو الاصلاحات الاقتصادية لتحسين بيئة الاعمال في بلدانها مبينا ان تقرير بيئة تحسين الاعمال يرتكز على 10 مؤشرات رئيسة و10 مؤشرات اخرى جزئية.

وقال إن تقرير سهولة ممارسة انشطة الاعمال سجل انجازا كبيرا لدولة الكويت حيث قفزت 6 مراكز نحو الإصلاح وتحسين بيئة الاعمال مضيفا ان دراسات البنك الدولي اثبتت وجود علاقة وطيدة بين جودة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال والنمو الاقتصادي في الدول ما يؤدي الى خلق الوظائف. وبين أن خلق وظائف للعمل في اي بلد يعتمد اعتمادًا كليًا على المشاريع المتوسطة والصغيرة إذ أنها مرتبطة بشكل كبير بمناخ الاستثمار وبيئة الاعمال في تلك البلدان.

وبين انه «كلما تم اصلاح بيئة الاعمال في الدول كلما استطاع الاقتصاد ان يخلق وظائف جديدة وجذب أموال كبيرة ومستثمرين الى البلاد» موضحا ان «تكريم سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد أحد المحطات المهمة واللافتة في تطور علاقة البنك الدولي بالكويت، حيث أشار ميرزا – وقت التكريم- إن تكريم البنك الدولي لسمو أمير البلاد – رحمه الله - دليلاً على مدى مساهمة الكويت في التنمية الاقتصادية العالمية.

علاقة قوية

وأضاف: علاقة الكويت بالمجموعة تطورت من مجرد دراسات فنية بسيطة إلى برامج تقنية فضلا عن الدخول في علاقة استراتيجية بشأن الاصلاح الاقتصادي. ويؤكد الدكتور ميرزا حسن أن الكويت شريك قوي في تنفيذ المشروعات التنموية، موضحاً أن برنامج التعاون الفني بهدف دعم عناصر أجندة الإصلاح التي تركز على مبادئ نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد من خلال خبرة المؤسسة الدولية في هذا المجال.

وأشار حسن إلى أن الكويت بدأت مشوارها في التنمية الدولية بانضمامها إلى البنك الدولي في العام 1962 وإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية عام 1961، فضلاً عن انضمامها إلى المؤسسات الدولية، مشيداً بدورها وحرصها الدؤوب على مساعدة الدول الأقل دخلا بغية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

ومن بين الأمثلة على تطوير الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، ما قامت به الكويت من دعم للإصلاحات الاقتصادية في فلسطين والتي أشاد بها الدكتور ميرزا حسن، حيث أوضح أن تلك المنحة ستعزز من قدرات الفلسطينيين في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة.

مناخ الاستثمار

وبمناسبة تقدم الكويت في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي، بين ان «تلك القوانين تتضمن تعديل قانون الشركات للحفاظ على الاقليات وقانون جديد لمدققي الحسابات وقانون تبادل المعلومات. مشيداً بتغيير مناخ الاستثمار الكويتي خلال الفترة الماضية مبينا ان تقرير بيئة الاعمال يعد من اكبر التقارير الموجودة لدى (البنك) والاكثر قراءة واهتماما من قبل 190 دولة حول العالم.

وأوضح ان دول العالم تتنافس بسرعة نحو الاصلاحات الاقتصادية لتحسين بيئة الاعمال في بلدانها مبينا ان تقرير بيئة تحسين الاعمال يرتكز على 10 مؤشرات رئيسة و10 مؤشرات اخرى جزئية.

وقال إن تقرير سهولة ممارسة انشطة الاعمال سجل انجازا كبيرا للكويت حيث قفزت 6 مراكز نحو الإصلاح وتحسين بيئة الاعمال مضيفا ان دراسات البنك الدولي اثبتت وجود علاقة وطيدة بين جودة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال والنمو الاقتصادي في الدول ما يؤدي الى تهيئة الوظائف.

وأوضح ان تهيئة وظائف للعمل في اي بلد يعتمد اعتمادًا كليًا على المشاريع المتوسطة والصغيرة إذ إنها مرتبطة بشكل كبير بمناخ الاستثمار وبيئة الاعمال في تلك البلدان.

وبين انه «كلما تم اصلاح بيئة الاعمال في الدول كلما استطاع الاقتصاد ان يوفر وظائف جديدة وجذب أموال كبيرة ومستثمرين الى البلاد» موضحا ان «الكويت تخطو خطوات اكبر لتكون من ضمن اوائل الدول في بيئة الاعمال حول العالم».

وذكر أن الكويت كانت مصدرة للاموال الى الخارج وحان وقت استرداد تلك الاموال من خلال جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال لما لها من مردود كبير وايجابي على الاقتصاد الوطني.

مساندة الإصلاحات

وأكد المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا حسن في أكثر من مكان على حرص مجموعة البنك الدولي على مساندة الإصلاحات الاقتصادية في العديد من الدول التي تحتاج إلى تحقيق تقدم ملموس في وضعها الاقتصادي، حيث ساند الإصلاحات التي تقوم بها مصر – على مثل المثال – قائلاً: «حريصون على مساندة المرحلة القادمة من الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، والتركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص وتوفير فرص العمل وتنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية، وفي صعيد مصر شهدنا بشكل مباشر مدى التقدم في تحقيق نتائج المشروعات التي تساندها مجموعة البنك الدولي، ورأينا كيف أنها توفر فرصًا أفضل للمصريين وتشجع التنمية الشاملة المستدامة». وبحسب البنك الدولي فإن حسن ينهض بوصفه مديرا تنفيذيا، بمسؤوليتين حيث يمثل مصالح ومخاوف دائرة البلدان الثلاثة عشر أمام المجلس ومجلس إدارة البنك.

وكذلك يمثل ميرزا مصالح ومخاوف البنك أمام مجموعة البلدان التي انتخبته. وفي إطار هذا الدور، يدرس ميرزا المقترحات التي يطرحها الرئيس ويتخذ قرارات بشأنها، وهي: قروض وضمانات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنح واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، واستثمارات مؤسسة التمويل الدولية، وضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ويتخذ قرارات بشأن السياسات التي تؤثر على العمليات العامة للبنك الدولي.

