«زواج إلا ربع» كوميدي اجتماعي ساخر

Sunday النهار

يناقش مسلسل «زواج إلا ربع»، المكون من 30 حلقة المواقف الكوميدية التي تحدث

في عش الزوجية، من خلال طرح ساخر بعيد عن الإسفاف.

وتتصدى لتنفيذ المسلسل شركة بست برودكشن للإنتاج الفني، وهو من تأليف الإماراتي جاسم الخراز، وبطولة أحمد العونان وخالد المظفر وعبدالعزيز النصار وليلى عبدالله وإيمان فيصل ومحمد عاشور وأحمد المظفر، إضافة إلى محمد الحملي وخالد العجيرب ومبارك المانع وأحمد الفرج وسلطان الفرج وعبدالله الخضر وآخرين الذين سيحلون ضيوفا على حلقات المسلسل. الحلقات عبارة عن كشف لأهواء وطموحات ورغبات هذه الشخصيات، خصوصا عندما يواجهون مواقف تكشف شخصياتهم بطريقة ساخرة كوميدية وبعيدة عن الإسفاف.

ويتكون الفريق الفني من مدير التصوير عمر الخالدي والمخرج المنفذ منصور الودعاني ومساعد المخرج تركي الشمري ومهندس الصوت أحمد الدليمي والمونتاج عبدالعزيز العجيل ومدير إدارة الإنتاج عبدالله مطر ومدير الإنتاج فيصل المظفر.

