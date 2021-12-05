«الطابور السادس».. الكل قتل ضميره!

Sunday النهار

«الكل قتل ضميره» هذه رسالة مسرحية «الطابور السادس» التي مثلت فرقة المسرح الشعبي في عروض مهرجان الكويت المسرحي بدورته الاحدى والعشرين والتي الفتها الكاتبة فاطمة العامر واخرجها علي البلوشي وضمت عدداً من الفنانين ومنهم يوسف البغلي ومحمد الشطي وعبدالله الحمود وسالي فراج وماجد البلوشي. وقد تساءل جميع الحضور في العرض عن سبب تسمية المسرحية بهذا الاسم والتي قد تكون لها دلائل مثل ماسبقها من الطوابير الخمسة والكثير منهم قد فسرها تفسيرات عدة ولكن من تابع العرض المسرحي فانه قد وجد الاجابة وما يعنيه هذا الطابور. دائما ما نجد المخرج علي البلوشي يحلق عاليا في سماء الاعمال التي يقوم باخرجها مع تمكين جميع الادوات المساعدة له في المسرحية ووضع لمساتهم بعدالة واتزان ولعله منذ اخراجه لمسرحية «راديكاليا» التي اخذت حيزها من الاعجاب والاستحسان وفضل من خلال «الطابور السادس» ان يكون هذا التألق والنجاح لذلك نراه متمكناً من خلال اختياره لفريق العمل الذي يجب ان يكون على نفس المستوى من الاحترافية وهذا ما تابعناه من خلال ردة فعل الجمهور مباشرة خلال العرض. ضمت الشخصيات المشاركة وهي الدمى كلا من شخصية «ادوارد» وادها الفنان يوسف البغلي الذي يعتبر متألقا كعادته في تلك النوعية من الشخصيات والذي افتقد صديقه الذي تشارك معه الاحلام منذ الصغر حتى وصلوا الى حب امرأة واحدة وبذلك اصبح في مواجهة مع من يحبها وصديقه الحميم واما شخصية «صوفي» ادته الفنانة سالي فراج والتي تشتكي من عدم التقدير لها كامرأة ووجود هذه المسافات الكبيرة بينهم التي ادت ان تخون زوجها اما شخصية «جون» فقد اداها الفنان محمد الشطي وهو مدير البلدية الذي يمثل السلطة ويعتبر خائن الوطن من خلال الطمع والاستيلاء على اشياء ليس من حقه وايضا شخصية «باولو» رجل الدين الذين خان دينه وتستر على الكثير من الاخطاء والسكوت عن الحق حيث قامت تلك الشخصيات بالاعتراف له عما يخفونه.. وماجعل هذه الشخصيات ان تكون على جانب واحد وهو «الخيانة» من ناحية خيانة الصديق والزوج والوطن والدين.. والحلم الذي يراودهم من شخصية «صاحب القبعة الحمراء « ترمز الى هاجس وتخوف كل شخص فيهم والاسرار التي اخفت الحقيقة في داخلهم ولعل رمزية الدمى تشير الى الشكل العام لهم ومايراه الناس فيه وهو الظاهر امامهم ولذلك نراهم عندما يتكلم الضمير فانهم يظهرون بشخصياتهم الحقيقية ويتحدثون عما يخفونه ولذلك نرى تلك الدمى التي تعكس هذه الخيانة وجميعهم كانوا ينشدون الخلاص من ذلك التخوف ولكن لم يصل اليها الا شخصية «ادوارد» من خلال الانتحار ووضع حدا لمعاناته التي لازمته لفترة من حياته والخلاص من الخوف.

التناغم بين الفنانين كان واضحا فكلا منهم ادى دوره باتقان واستطاع ان يجعلنا نعيش باحساسهم والهاجس الذي كان يشغلهم وايضا الازدواجية بين الانسان والدمى ونجح المخرج علي البلوشي في ان تكون هناك موازنة بين هذا الواقع والدمى خاصة ان النص قد استفزه وجعله يقوم باخراج العمل ونقول له «برافوو.. والى المزيد من تلك النوعية من الاعمال التي تضع بصمتك عليها».

كما لجاءت الكاتبة فاطمة العامر الى ان يكون نطاق العمل عالمياً وليس محلياً او عربياً حتى تكون هناك مساحة من حرية التعبير والرمزية خاصة ان الاعتراف عند رجل الدين ومنح صك الغفران ليس في الدين الاسلامي بل هو في الدين المسيحي لذلك نجد شخصية «القس» في العمل ولا اعتقد انه تهربا من المؤلفة بقدر ما يكون هناك مساحة ونطاق اوسع خاصة ان النص كان عميقا وذات دلالات ارادت ان تراها على ارض الواقع.

