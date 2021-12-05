نجم كرة اليد السابق إسماعيل عبد القدوس: مستقبل مشرق لـ «أزرق اليد»

Sunday النهار

أكد نجم كرة اليد الكويتية اسماعيل عبد القدوس قدرة الكويت على امتلاك فريق قوي في غضون 4 سنوات من الآن، لافتاً إلى أن خطة الاتحاد الطموحة قادرة على صنع فريق قادر على ان يكون الرقم الصعب في آسيا.

واشار اسماعيل إلى ان أزمة كورونا وتوقف النشاط أثر سلباً على مستوى وأداء كرة اليد الكويتية، لافتا الى ان الكويت لديها على مستوى الناشئين لاعبون مميزون قادرون على صنع جيل قوي ينافس على البطولات الإقليمية بشكل كبير.

ولفت إلى أن سياسية الاعتماد على الناشئين جداً طموحة، في ظل وجود عدد لا باس به في سن صغيرة قادر على اللعب إلى جوار الكبار واكتساب الثقة والمهارة منهم. وأشار إلى أن الكويت تمتلك دوري كرة يد قوياً، لكن عليه أن ينعكس على قوة المنتخب الوطني الذي يُشكل مقياساً لنجاح المنظومة بشكل عام.

وعن وجود محترفين في الدوري الكويتي لكرة اليد، قال نجم خيطان السابق: «يجب أن يكون هناك استفادة إيجابية من اللاعب المحترف ليكون لدنيا هناك انعكاس قوي على أداء المنتخب الوطني».

وحول المردود الذي يقدمه المنتخب في الفترة الأخيرة، أكد أنه لا يمكن الحكم على منتخب قادم من أزمة، فالإيقاف الدولي لفترة غير قصيرة أثر سلباً بلا شك، ، فلم يكن هناك احتكاك على مستوى عالٍ، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين انضموا إلى الفريق الأول دون المرور بمراحل الناشئين نظراً للتوقف الطويل للمنافسات على مستوى الشباب. وشدد على أنه لا يجب أن نقارن أنفسنا بباقي الدول التي تستطيع التجنيس مثلاً، لكن إذا استمرت خطة الاتحاد الطموحة على نفس مستوى الإعداد سيكون لدينا مستوى جيد نستطيع من خلاله مقارعة الكبار.

وعن اللاعبين الذي لفتوا نظره في الدوي المحلي قال هناك لاعب الدائرة في فريق الفحيحيل كذلك سيف العدواني من اللاعبين الذين جذبوا انتباهي، وهناك عدد لا بأس به من اللاعبين الشباب المميزين، إضافة لعدد كذلك من اللاعبين الشباب مؤهلين للعب في الفريق الأول. وعن قيام أحد النوادي بتكوين فريق قوي على حساب الفرق الأخرى من خلال شراء اللاعبين المميزين قال : «لا يمكن أن نلوم أي نادٍ يقوم بشراء لاعبين مميزين، لكن علينا لوم النوادي التي تبيع لاعبيها المميزين، نعم الدوري يضعف لكن ليس مشكلة النادي الغني الذي يستطيع الشراء».

وشدد على ضرورة الاستفادة من اللاعبين المحترفين، وقال إن المطلوب من اللاعبين المحليين الوصول إلى مستوى هؤلاء المحترفين بل وتجاوزهم.

وأشاد عبدالقدوس بالقائمين على اتحاد اليد والذين معظمهم من اللاعبين السابقين، وقال إن هذا ليس شرطاً ، لأن الإدارة فن، متمنياً التوفيق للاتحاد لأنه في النهاية يقوم بواجبه باسم الكويت.

وعن فريق خيطان، أكد أنه ليس موجودا على خريطة الدوري الممتاز لعدم وجود لاعبين في الفريق الأول على مستوى كبير، لافتاً في الوقت ذاته إلى امتلاك النادي لاعبين صغاراً مميزين في سن 15 ، 17 قادرين على النهوض بالنادي.

