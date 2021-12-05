وقود الانتخابات التركية.. السوريون في عين الإعصار

Sunday النهار

تصاعدت مشاعر العداء للاجئين في تركيا في السنوات الأخيرة، مع قيام عدد من السياسيين بحملات لفرض قيود أكثر صرامة على اللاجئين ما أسهم في ازدياد مشاعر الكراهية تجاه اللاجئين وخاصة السوريين منهم كونهم يشكلون النسبة الأكبر في البلاد.

ولم تكن أحداث حي ألتينداغ في أنقرة، التي تعرضت فيها ممتلكات السوريين للتخريب والحرق، ولاحقا ظاهرة إطلاق هتافات تدعو إلى طرد السوريين من البلاد قبيل بدء المباريات في الملاعب الرياضية المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاجئون السوريون لاعتداءات من قبل مجموعات من الأتراك وعلى ما يبدو أنها لن تكون الأخيرة، إذ تحولت مشاعر التعاطف والأخوة التي أظهرها المجتمع التركي تجاه اللاجئين في الأعوام الأولى من الحرب في سورية إلى أخرى أكثر عدائية ضدهم.

لكن هذه المشاعر وردود الفعل المتزايدة ليست وليدة ليلة وضحاها، بل دأبت الأحزاب السياسية التركية على تغذيتها منذ بضع سنوات، مستخدمة ذلك كورقة رابحة من أجل تحقيق مكاسب سياسية وكسب المزيد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقبلة، فتحول السوريون في هذه الخلافات إلى وقود حرب سياسية بين الأطراف المتنافسة.

وعود انتخابية

ويتأثر الشارع التركي بما يدلي به السياسيون الأتراك من مواقف على نطاق واسع. وعلى سبيل المثال، قال رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهجلي في أحد تصريحاته لصحيفة «تورغون» التركية «إن الهجرة غير النظامية هي غــزو بلا اسم، إنها مؤامـرة على هيكلنا الديموغرافي ومن الضروري التحقيق في بصمات القوى العالمية والإقليمية في هذه الهجرة غير النظامية».

وكان كمال كليجدارأوغلو، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعارض قد وعد أنصاره بأنه سيعيد السوريين إلى بلادهم في غضون عامين في حال نجح في الانتخابات المقبلة وأصبح رئيس البلاد مؤكداً لهم أن لديه خطة جاهزة لتنفيذ ذلك، تتمثل في عقد صلح مع حكومة بشار الأسد، وإعادة فتح السفارة التركية في دمشق والسعي للحصول على التمويل اللازم من الاتحاد الأوربي لبناء مدارس وشركات ومصانع للسوريين في بلادهم». واقترح تانغو أوزغان، رئيس بلدية مدينة بولو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أن تفرض البلدية رسوم تزيد بنسبة 10 أضعاف على فواتير المياه الخاصة بالسوريين. وتبنت أحزاب أخرى قومية وإسلامية مثل حزب «السعادة» الإسلامي وحزب «الحركة القومية»، موقف كمال كليجدار في ضرورة إعادة اللاجئين إلى بلادهم.

شائعات خيالية

خلقت الروايات المعادية للاجئين، والتي استثمرتها الأحزاب السياسية وخاصة القومية وكذلك المتصيدون في مواقع التواصل الاجتماعي تحديات للاجئين في تركيا وعلى رأسهم السوريون، الذين باتوا يمتلكون الآن آلاف المحلات والمطاعم والأعمال التجارية في كثير من المدن والبلدات التركية. وتشمل المزاعم والروايات التي يروج لها بعض الأتراك بين أبناء المجتمع التركي، منح الحكومة رواتب خيالية للاجئين السوريين وسهولة منح الجنسيات وتصاريح العمل وقبولهم في الجامعات التي يختارونها وإعفاءهم من الضرائب الأمر الذي أدى إلى تأليب الشارع التركي ضد اللاجئين السوريين. ونشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأتراك هاشتاغات مناهضة للاجئين مثل «لا أريد لاجئاً في بلدي، أوقفوا الغزو الصامت».

ولم تفوّت الأحزاب السياسية التركية أي فرصة لاستغلال ملف اللاجئين لخدمة مصالحها، فجاءتهم الفرصة على طبق من ذهب قدمها لهم منافسهم القوي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما قال إن بلاده أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين. كان ذلك في اليوم التالي لإطلاق عملية «نبع السلام» في شمال سوريا عندما هدد أردوغان بفتح الطريق أمام ملايين اللاجئين لديه إلى أوروبا في حال وصف الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية بأنها «غزو». واتهم أردوغان، الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم «الأموال التي وعد بها» لدعم اللاجئين في تركيا قائلا «لقد أنفقنا حتى الآن 40 مليار دولار. بإمكاننا إنفاق المزيد، ولكن بإمكاننا أيضاً فتح الأبواب» في إشارة إلى تسهيل خروج اللاجئين من تركيا نحو أوروبا.

تمويل أوروبي

وبحسب الأرقام الرسمية هناك فقط حوالي 145 ألفاً من أصل 3.6 ملايين لاجئ سوري في تركيا يعيشون في المخيمات، أما الغالبية العظمى فمنتشرون في جميع أنحاء البلاد ويعملون في مجالات مختلفة. وفي العام الماضي قالت المفوضية الأوروبية إنها صرفت معظم المساعدات المتفق عليها، وهي ستة مليارات يورو لتركيا، بحلول ديسمبر 2020، مقابل إيوائها للاجئين، بموجب الاتفاق الذي وقعته أنقرة مع بروكسل بخصوص المهاجرين في عام 2016 ، شريطة دفع تلك المبالغ إلى الجهات التي تمول مشاريع مساعدة اللاجئين في تركيا وليس إلى الحكومة التركية بشكل مباشر». ونجحت الحكومة التركية في توظيف قضية اللاجئين لصالحها. فإلى جانب مليارات الدولارات التي تلقتها من جهات متعددة، استخدمت حكومة أردوغان قضية اللاجئين كورقة رابحة في حملة الانتخابات وتحسين صورة أنقرة في الخارج، فتحدثت عن تجنيس اللاجئين السوريين ودمجهم في المجتمع التركي ودورهم في تنمية الاقتصاد التركي. كما استغلت ورقة اللاجئين أيضاً لتبرير العملية العسكرية التي أطلقها في عفرين تحت اسم «غصن الزيتون»، التي قال إن الهدف الأساس منها هو تمكين عودة اللاجئين إلى منازلهم. لكن المسؤولين الأتراك يتجنبون حالياً الحديث عن هذه المسألة بعد أن أدركوا أن ملف اللاجئين بات عبئاً انتخابياً مع تصاعد مشاعر العداء للاجئين في البلاد.

عقاب جماعي

من المعروف أن البلدان التي تستضيف لاجئين من دول أخرى قد تواجه بعض الحزازات والمشاكل بين أبناء البلد واللاجئين لكن ما حصل في بعض المدن التركية مؤخراً، هو أن أي مشكلة أو خطأ يرتكبه أي لاجئ سوري، يدفع ثمنه جميع السوريين الآخرين في البلاد. وهذا ما جرى في عدة مناطق في تركيا آخرها في حي ألتينداغ في أنقرة، حيث تسبب مقتل شاب تركي على يد آخر سوري بعد مشاجرة بينهما في هجوم مجموعات كبيرة من الشباب الأتراك على المطاعم والمحال التجارية السورية، حيث أضرموا النيران بسياراتهم ومتاجرهم ومطاعمهم وحطموا واجهات المحال الزجاجية، على الرغم من أن أصحاب تلك المحال لا علاقة لهم بما حدث وحبست أسر سورية نفسها في المنازل وشد آخرون الرحال في صباح اليوم التالي هاربين من المنطقة خشية الانتقام العشوائي الجماعي.

نظرة غير ودية

تقول جاهدة، وهي امرأة خمسينية، كانت تمتلك ورشة خياطة في سورية قبل أن تخسر كل شيء وتلجأ إلى تركيا «صحيح أن الأتراك يشبهوننا في جوانب عدة، لكنني بدأت أشعر في السنوات الأخيرة أننا منبوذون من قبل بعض شرائح المجتمع المتعصبين» وتقول «لا أعرف إن كان ذلك كراهية أم عنصرية أم حسد أم جهل بالجهة التي تقدم المساعدات للسوريين إنهم ببساطة يظنون أن المساعدات التي يتلقاها السوريون هي من ميزانية دولتهم حسبما قالت لي جارتي، لا يعلم كثيرون منهم عن الدعم العالمي الذي تتلقاه تركيا من أجل اللاجئين».

وتطرقت جاهدة إلى تجربة مرت بها أثناء تسوقها في إحدى المحال التجارية الكبيرة بقولها: «في إحدى المرات، عندما انتهيت من التبضع في متجر الحي واقتربت من نقطة الدفع، سألتني العاملة بنبرة أحسست وكأنني في تحقيق: من أين لك أن تدفعي ثمن كل هذه البضائع؟».

وتضيف جاهدة «تظاهرتُ بأنني لم أفهم عليها، لأنني لم أرغب بإحداث بلبلة في مكان عملها، فظنت الفتاة أنني لا أفهم اللغة التركية والتفتت إلى زميلتها لتكمل ثرثرتها قائلة: أنظري.. أموالنا تذهب إلى هؤلاء، إنهم ينفقون في يوم واحد ما ننفقه نحن في أسبوع، هل ترين الأساور الذهبية في معصمها؟».

ظلت جاهدة صامتة إلى حين دفع فاتورتها ثم التفتت إلى العاملة وقالت لها بصوت هادئ باللغة التركية «لدي ثلاثة أبناء يعملون في ألمانيا، يرسلون لي كل ما أحتاجه، وكان لدي من الأساور ضعف ما ترينه الآن عندما كنت في سورية، لكنها الحرب هي التي قذفتنا إلى هنا». وتتابع جاهدة «عندما يتعلق الأمر بالسوريين لا يفرقون بينهم، فالجميع في نظرهم يعيشون على المساعدات، وينظرون إلينا باستغراب عندما ننفق بكرم على أنفسنا، علماً أن معظم السوريين هنا يعملون تماماً مثلهم بل حتى بأجور أقل».

تجار الحروب

وتقول ليلى وهي شابة ثلاثينية تعمل في ورشة للخياطة في أزمير وتعيش في قبو البناية مع صديقتين سوريتين أيضاً «حتى هنا في تركيا، وجد تجار الحرب في محنة اللاجئين السوريين فرصة لا تُفوّت لجمع ثروة، فمثلاً، ندفع أنا وصديقاتي 600 ليرة تركية (حوالي 70 دولاراً) ثمن إيجار هذا القبو الذي لا تدخله الشمس وتفوح منه رائحة الرطوبة، علماً أن سعره لم يكن يتجاوز 200 ليرة تركية (حوالي 23 دولاراً) قبل نزوحنا نحن السوريين إلى هنا، بحسب ما قيل لنا من قبل الجيران».وتضيف: «هذا ناهيك عن تأخير دفع أجورنا لأسابيع بحجج مختلفة، لكن ليست هناك قوانين تحفظ لنا حقوقنا، وكل ما نفعله هو الانتظار حتى يرأف صاحب العمل بنا ويدفع لنا أجورنا».

وبحسب مسح أجرته شركة ميتروبول (وهي شركة استطلاع محلية رائدة ) في يوليو الماضي، قال 70% من المواطنين الأتراك إن حدود البلاد يجب أن تُغلق في وجه اللاجئين.

ولكن أظهر الباروميتر السوري أيضاً أن أكثر من 90% من السوريين يرفضون العودة إلى بلادهم في ظل الظروف الحالية لبلادهم، وأكثر من نصفهم لايريدون العودة مطلقاً. وقال نادر علي،الذي يعمل في متجر للحلويات السورية في اسطنبول لبي بي سي « المزاج العام هنا عند الحديث عن سبب معظم مشاكل هذا البلد، ينصب على اللاجئين وخاصة السوريين». ويتابع «يلقون باللائمة على السوريين في جميع الاحداث والمشاكل، فإذا كان الحديث يدور عن ارتفاع نسبة البطالة أو التضخم أو ارتفاع إيجارات المنازل أوالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية يقولون السبب هم السوريون، هذا عدا عن اعتقادهم بأن السوريين دون الأتراك يحظون بكل أنواع الدعم الحكومي من سكن وتعليم ورعاية صحية ورواتب شهرية، وبالطبع هذا غير صحيح لأن معظم السوريين، الذين أعرفهم على الأقل، يعملون حوالي 12- 14 ساعة يومياً من أجل عيش كريم». وقال المحلل السياسي التركي، إسلام أوزكان «إن بعض أسباب العنف ضد اللاجئين السوريين مؤخراً هو بسبب استياء شريحة من الأتراك من أعداد السوريين الكبيرة في ظل الركود الاقتصادي وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات كافية لمنع حدوث مثل هذه المشاكل» وتابع «لكن لا يجب إلقاء اللائمة على السوريين فقط فالتجار الأتراك مثلا هم من رفعوا أسعار إيجارات السكن إلى ضعف سعره، لأن السوريين سيأخذونها بكل الأحوال فالأمر يتطلب وضع استراتيجية من قبل الحكومة لمعالجة هذه المسائل».

آلية دعم

بدوره انتقد حسين باغجي أخصائي العلاقات الدولية بجامعة الشرق الأوسط التقنية اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا، مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبي يريد حل المشكلة بدفع المال لتركيا، لكن تركيا لا تستطيع تحمل عبء اللاجئين السوريين وحدها». وبالنسبة لمراد أردوغان خبير الهجرة في الجامعة الألمانية التركية في إسطنبول فإن اعتماد أوروبا على المساعدات المالية للحد من تدفق اللاجئين ليس صحيحاً إذ يقول «لقد انتهج الاتحاد الأوروبي سياسة خطأ وهو الآن يواصل المفاوضات المالية مع أنقرة». ويرى مراد أردوغان، الذي لا يمت للرئيس التركي بصلة قرابة، إن الحل الملائم هو إنشاء «آلية دعم وتعاون» بمساعدة ملموسة.

ويرى مراد أردوغان أن الجدل القائم حول إمكانية إعادة السوريين إلى بلدهم يعود إلى تهديدات المعارضة. إذ ترغب الأخيرة في الضغط على الحكومة باسلوب شعبوي بحت، حسبما يرى أردوغان. إذ من غير الممكن توقع عودة «650 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا و 770 ألف طفل، يتلقون تعليمهم في المدارس التركية، بشكل طوعي أو حتى إجبارهم على العودة». وطالب أردوغان بالتعامل مع ذلك بشكل مختلف وهو ما يتطلب تدابير اندماج فعالة.

