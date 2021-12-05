«طابو 1927».. إحياء «غامض» لقانون نزع الملكيات

Sunday النهار

انتشرت في تركيا معلومات تفيد بأن موظفي إدارة «الطابو» (توثيق الاملاك العقارية) التركية، بدأوا بالحصول على تعهدات من السوريين الذين يشترون عقارات في تركيا بتطبيق بنود قانونية قديمة وقرارات حكومية تعود إلى نحو قرن من الزمن وتنص على أن يؤول العقار المملوك للسوري المجنس إلى خزينة الدولة التركية في حال وفاته دون وجود ورثة يحملون الجنسية التركية، أو التنازل عن الجنسية أو سحبها أو سقوطها لأي سبب من الأسباب.

وأثارت هذه المعلومات حالة من اللغط والغموض قبل أن تتأكد بانتشار تسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي لسوريين يؤكدون مطالبة إدارة «الطابو» لهم بالتوقيع على تعهد يقضي بالتنازل عن العقار «إذا اقتضى الأمر» وفق الاشتراطات السابقة وهو ما أكده أصحاب شركات عاملة في الوساطة العقارية. وبينما لف الصمت الموقف الحكومي حتى الآن، فقد أرجع مصدر في حزب العدالة والتنمية الحاكم تفعيل بعض إدارات «الطابو» قوانين التنازل عن الملكية إلى «سوء فهم وربما وقوف جهات معارضة وراء الأمر بهدف الإساءة إلى الحكومة التركية والاقتصاد والاستثمار العقاري خاصة بعد أن حققت البلاد نمواً كبيراً رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا».

لكن مصادر اخرى تشير إلى أن الحكومة التركية أعادت تطبيق قانون صدر عام 1927 يتيح لها منع السوريين من تملك العقارات ووضع يدها على ممتلكات من أسقطت الجنسية عنهم من ذوي الأصول السورية أو توفوا دون وجود ورثة يحملون الجنسية التركية، وهو ما تعزز عام 1966 حينما صادرت تركيا جميع ممتلكات السوريين غير المنقولة عبر مرسوم دخل حيز التنفيذ بناءً على «مبدأ المعاملة بالمثل» رداً على «قانون إصلاح الأراضي» الذي أدخلته سورية حيز التنفيذ عام 1962 ويقضي بنقل ملكية العقارات العائدة للمواطنين الأتراك في سورية إلى الدولة من دون دفع أي مقابل. من جهته قال الخبير القانوني وليد الكردي، إن القانون التركي يسمح للسوريين وغيرهم من الحاصلين على الجنسية أو الأتراك بالتخلي عن العقارات للحصول على جنسية أخرى، وذلك وفق المادة 25 من قانون المواطنة التركي رقم 5901.لكن المحامي الكردي أكد أن «السوريين في تركيا، خصوصا الحاصلين على الجنسية بعد عام 2011، حصلوا عليها بشكل استثنائي، حيث ارتأت الحكومة منحهم الجنسية لأمر ضروري اقتصادياً كان أو إنسانياً أو بسبب مكانتهم الاجتماعية أو وضعهم العلمي لذا قد تكون مخاوف السوريين اليوم، نظراً لما يشاع عن إمكانية سحب الجنسية في حال تغير نظام الحكم في تركيا أو لاقى قرار سحب الجنسية أغلبية برلمانية».

