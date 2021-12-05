الفيروس ومرض الاقتصاد

آراء

المال عصب الحياة وبشكل (مادي) وملموس يعتبر بحق (رأس مال) الحضارات ومن هنا لم يبتعد كارل ماركس كثيرا عن الحقيقة في كتابه (رأس المال) عندما قال: الاقتصاد هو العامل الاساسي في تشكيل الحياة، وبالرغم من الدور الجوهري للمال والاقتصاد في تشكيل التاريخ البشري إلا أن دراسة وتحليل ومحاولة فهم آليات وميكانزمات الاقتصاد تأخرت كثيرا في مسيرة الحضارة البشرية على خلاف ما هو الحال مع الدين والفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع، في وقت متأخر من التاريخ الانساني أي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأ يظهر أشخاص وباحثون يمكن أن يتم وصف أحدهم بأنه عالم اقتصاد economist مثل عالم الاقتصاد الفرنسي فرانسوا كيناي صاحب (الجدول الاقتصادي) أما أهم شخصية في مجال الاقتصاد وهو آدم سميث الملقب بأبي علم الاقتصاد فهو في الأساس فيلسوف اسكتلندي ومن منطلق محاولة فهمه وتحليله لأثر الثورة الصناعية التي ولدت في الجزر البريطانية حاول من خلال كتابه الذائع الصيت (ثروة الأمم) الذي نشره عام 1776م أن يضع لبنات وقواعد فهم عمل الاقتصاد بالرغم من أنه توصل في النهاية الى أنه أمر قد يصعب إدراكه وأن (يدا خفية) هي من تقود المجتمع المالي.

القفزة الكبرى التالية التي حصلت في محاولة فهم آليات عمل عالم المال والأعمال التجارية هي تلك القفزة التي توقف عندها ادراك ومعرفة أغلب الناس عن علم الاقتصاد وانه يتحكم به قانون (العرض والطلب) حصل ذلك في عام 1890م عندما قام الاقتصادي البريطاني ألفرد مارشال بنشر كتابه المؤثر (مبادئ الاقتصاد) والذي شرح فيه الافكار الرئيسة في علم الاقتصاد ومن أشهرها مفهوم العرض والطلب الذي يحكم الاسواق التنافسية، وبالرغم من محورية هذا النموذج في تفسير حركة التجارة وعالم الاعمال الا أنه كان قاصرا على العديد من الحالات لتفسير بعض الظواهر او الكوارث الاقتصادية ولهذا طال هذا المفهوم شيئا من النقد والسخرية اللاذعة لدرجة أن الكاتب والمفكر الاسكتلندي توماس كارليل قال: «علِّم ببغاء كلمتي العرض والطلب وسيكون عندك عالم اقتصاد». ومع الاعتذار لجميع الزملاء الافاضل وهم كثر من علماء الاقتصاد الذين أتشرف بمعرفتهم فهذا المقال مشاغبة ثقافية لمحاولة سبر مجال علمهم المعقد والمحير، المشكلة في تطور علم الاقتصاد انه كثيرا ما تم من خلال الكوارث والازمات فكلما حصلت هزة كبرى في الاقتصاد العالمي تداعى واجتمع علماء الاقتصاد بعد خراب مالطا لمحاولة فهم ما حصل وغالبا هذا الامر يثمر توليد نظريات اقتصادية جديدة.

أكبر كارثة اقتصادية في التاريخ البشري تلك التي حملت اسم (الكساد العظيم) وهي أزمة اقتصادية حصلت في عقد الثلاثينيات من القرن العشرين نتج عنها انهيار كبير في قطاع البنوك واسواق الاسهم والتجارة العالمية، للاسف نموذج (العرض والطلب) لمرشال لم يكن كافياً لتفسير هذه الكارثة وهنا ظهر على مسرح التاريخ الاقتصادي البريطاني المعروف جون كينيز الذي عرض فكرة الاقتصاد الحر وحث الدول والحكومات على التدخل وضبط الاسواق التجارية ولهذا اصبح علم الاقتصاد الجديد الذي يتبنى هذا المسار يحمل اسم Keynesian economics الاقتصاد الكينيزي. من أهم الافكار الاصلاحية التي اقترحها جون كينيز لاعادة ضبط الاقتصاد هو استخدام السياسات المالية اي ضخ الحكومة الأموال لتوفير البنية التحتية والسياسات النقدية والتي من أهمها تخفيض اسعار الفائدة على القروض المالية وكأنه بذلك يتوافق مع ما نعلمه من ديننا العظيم بأن الربا هو أحد أسباب خراب الدول ومصدر مصائبها.

التطور التالي في نظريات علم الاقتصاد لن يحصل الا بعد حصول أزمة وكارثة جديدة وهذا ما حصل في فترة السبعينيات من القرن العشرين عندما اعتل الاقتصاد واصيب بمرض الركود والتضخم stagflation ومن أشهر اعراض هذا الخلل الاقتصادي أصول ارتفاع مستويات البطالة المصحوبة بارتفاع اسعار السلع، لاول مرة في تاريخ الاقتصاد تجتمع ظاهرة ارتفاع البطالة مع زيادة التضخم ولعلاج هذا الاقتصاد المريض لم تعد الوصفة السحرية لجون كينيز تنفع.

ولهذا نقبل المجتمع الاقتصادي الوصفة العلاجية التي اقترحها عالم الاقتصاد الاميركي ميلتون فريدمان الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد لعالم 1976 واحد أشهر أفراد مدرسة شيكاغو للاقتصاد التي حصل العديد منهم على جائزة نوبل. وعلى العكس من نظرية كينيز نصح فريدمان بتدخل أقل من الحكومات في حركة الاقتصاد الحر ولهذا عارض فريدمان تدخل الدول لتثبيت سعر صرف العملات ولذا اقترح الغاء البنوك المركزية والنظام المالي الاميركي المسمى بالاحتياطي الفيدرالي. في كتابه (الرأسمالية والحرية) طرح فريدمان نظريته عن السوق الحر وأن تدخل الحكومات معرقل للاقتصاد وبالتنظير للاقتصاد المنفلت من كل القيود يعتبر الاقتصاد اليهودي فريدمان بحق هو عراب الرأسمالية المتوحشة، ولم تقف نصائح فريدمان أن تتخلى الدولة عن الاشراف على المعاملات المالية والتجارية بل اقترح عليها التخلي و(بيع) المؤسسات الحكومية اي القطاع العام الى القطاع الخاص فيما يعرف بالخصخصة.

وبحكم ان بريطانيا تقريبا هي اول دولة تطبق نظام الخصخصة زمن رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر ولهذا لا غرابة أن تمتدح تاتشر فريدمان وتصفه بالزور وبالهتان بأنه كان (مثقفا مقاتلا من اجل حرية الفرد). ومن التناقض الصارخ في كذب هذا المديح التاتشري انه نظرا لانه فريدمان كان مستشارا اقتصاديا للدكتاتور التشيلي بونشيه ولذا في حفل استلامه لجائزة نوبل في الاقتصاد كانت تقام خارج قاعة الحفل مظاهرات صاخبة ضد فريدمان وكانت هتافات المحتجين (تسقط الرأسمالية.. والحرية لتشيلي).

مسيرة اقتصادية متأزمة

لقد أسقط فريدمان عالم الاقتصاد الكينيزي وأقام محله مفهوماً اقتصادياً جديداً لم يكن من المستغرب أن يسمى بالاقتصاد الفريدماني ولكن بحكم أن هذه الفلسفة الاقتصادية اليهودية الفريدمانية مبنية على الرأسمالية الجشعة المعتمدة على ضمان التدفق المالي وفرض الضرائب وتحرير الاسعار وزيادة سعر الفائدة وبالجملة تلك معاملات مالية ربوية تتغذى على السحت الصريح وبذا لم يكن مستغربا على الاطلاق ان يصاب هذا الاقتصاد النقدي بالعديد من الازمات والكوارث الكبرى، من اكثر الاحداث الساخنة المرتبطة بعالم الاقتصاد هو تكرار حصول (انهيار البورصات) وبعد حادثة الاثنين الاسود عام 1987م والانهيار الحاد في اسواق الاسهم العالمية تكتل فطاحلة علم الاقتصاد لمحاولة تفسير هذه الكوارث المالية ووضح الحلول لتحجيمها، وبهذا تتكرر الظاهرة الغريبة في علم الاقتصاد انه لا يتطور الا بعد حدوث مصيبة كبرى وعلى كل حال ظهر فرع جديد يحمل اسم اقتصاديات التعقيد complexity economics ولمحاولة فهم اسباب حصول كوارث انهيار البورصات تم طرح العديد من النظريات التي وضعها كبار علماء الاقتصاد الذين حصلوا على جائزة نوبل مثل جوزيف ستيجلز وروبرت شيلر، اما تفسير اسباب ازمات انهيار سوق العملات مثل تلك الازمة المالية عام 1997م (أزمة النمور الأسيوية) فقد حاول علماء اقتصاد آخرون تفسيرها كما حصل مع عالم الاقتصاد الاميركي بول كروغمان الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد.

من الطرائف والعجائب في تاريخ علم الاقتصاد ان العلماء والباحثين بذلوا جهوداً مكثفة لفهم اسباب خلل عالم المال والاعمال وبالذات قطاع عمل البنوك لتفادي حدوث اي كارثة وأزمة اقتصادية عالمية جديدة، وفي عام 2003م أعلن عالم الاقتصاد الاميركي روبرت لوكس الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد أن كل المشاكل الاساسية المسببة للركود الاقتصادي تم حلها، ثم سرعان ما حصلت الفضيحة والمهزلة عندما وقع بعد تصريح لوكس بخمس سنوات أكبر انهيار اقتصادي من 80 سنة والذي عرف باسم (الركود الكبير) والتي بدأ في اميركا بمشكلة البنوك مع ديون الرهن العقاري من سخرية الاحداث ان عالم الاقتصاد روبرت لوكس حصل على جائزة نوبل لتطويره لنموذج وآلية اقتصادية متقدمة تسمى (التوقعات العقلانية) وفي حين فشل فشلاً ذريعا في فهم ديناميكية تغير سوق المال ومصائبه المتكررة نجد عالم اقتصاد آخر هو هيمان مينسكي ومنذ عقود طويلة يحلل بدقة فكرة الخلل في عمل البنوك، وكيف يتسبب ذلك الخلل في حصول تراكم الدين ونشوء الفقاعة المالية والتي عندما تنفجر (في لحظة مينسكي) تحصل الازمة الاقتصادية الماحقة.

وبعد نشهد هذا الاسبوع أزمة اقتصادية دولية طاحنة تمثلت في انهيار البورصات العالمية وتدهور اسعار النفط وكل ذلك بسبب اخبار اعلامية غامضة انه تم اكتشاف عدد لا يزيد عن العشرات من حالات الاصابة بالمتحور الفيروسي الجديد (اوميكرون) امر محير جدا هشاشة الاقتصاد العالمي في القديم والحديث وتعرضه بشكل متكرر للعديد من الزلازل والكوارث المالية التي تنوعت تسمياتها عبر السنين مثل: الكساد العظيم والركود الكبير والانهيار المالي والافلاس العالمي وبعد ان كنا نسمع عن الاثنين الاسود والثلاثاء الاسود والخميس الاسود في الوقت الحالي ومع كثرة الازمات المالية اصبحت جميع ايام الاسبوع سوداء.

لاشك ان الازمة الاقتصادية الحالية تحتاج مثل سابقتها لمزيد من الدراسة والتحليل والتدقيق، ولكن اهم امر يمكن استخلاصه ان الاقتصاد العالمي الان معقد ومتداخل و(متغير) بشكل هائل عما سبق، قديما في التاريخ البشري كانت التجارة قائمة على المقايضة والتعامل المباشر بين الزبون والبائع واليوم اصبحنا في زمن (التجارة الالكترونية) التي تتم بين اشخاص لا يعرفون بعضهم البعض وقد تفصل بينهم محيطات وقارات وفي الاقتصاد القديم كانت العملة المستخدمة هي الاصداف والنقود النحاسية والفضية واذا بنا اليوم في عصر النقود الرقمية مثل البيتكوين والتي ليس فقط لا تستطيع ان تلمسها بل لا تعرف في بعض الاحيان من الشبح الذي يصدرها ويصك نقودها، وبعد ان كان اسلافنا الاوائل اقتصادهم قائما على الزراعة وبعض الاعمال الحرفية البسيطة اصبحنا في زمن الشركات الكبرى العابرة للقارات والمتعددة الجنسيات، وفي حين كان التاجر القديم يجمع ثروته بعملية بطيئة ومتدرجة عبر السنين الطوال نجد ان رجل الاعمال الاميركي جيف بيزوس صاحب شركة امازون يربح 13 مليار دولار في يوم واحد فقط.

امر محير ولاشك عالم الاقتصاد المعاصر والمستقبل اكثر غموضا وحيرة وغالبا يستحيل التنبؤ لما يمكن ان يقع له من أزمات أو يحصل له من قفزات علم الاقتصاد شبيه نوعا ما بعلم المناخ فكلا منهما تؤثر فيه عوامل متعددة ومتداخلة ومتغيرة ولذا يشتهر في مجال علم المناخ مفهوم تأثير الفراشة المبني على نظرية الفوضى ذات البعد الفلسفي والفيزيائي والذي يقول ان تأثير تحريك الهواء الناتج من رفرفة جناح فراشة فوق سماء مدينة طوكيو ربما تسبب على الطرف الاخر من المحيط الهادي في حصول اعصار مدمر على مدينة سان فرانسيسكو، وعلى نفس النسق في عالم الاقتصاد لو حصل أن شخصا ما وخزه فيروس كورونا المتحور أو ميكرون في دولة جنوب افريقيا فانه ليس فقط سوف يعدي ملايين البشر بالمرض ولكنه يمكن ان يتسبب كذلك في مرض الاقتصاد العالمي بأكمله ويتسبب له بسكته أو (أزمة) مالية قاتلة.

د. أحمد بن حامد الغامدي