رفع رسوم الخدمات «قادم لا محالة»

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار»، عن أن رفع الرسوم والخدمات قادم «لا محالة» في ظل ارتفاع كلفة تقديم الخدمة من ناحية، والبحث الحكومي عن مصادر بديلة لإيرادات النفط وتنويع مصادر الدخل من ناحية أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن هكذا توجهاً يتزامن مع الرغبة الحقيقية للدولة لتصحيح مستويات أسعار الخدمات التي تعاني تدنياً كبيراً في مستوياتها، مقارنة بمثيلاتها في دول أخرى مجاورة، يتشابه هيكلها الاقتصادي مع الكويت.

واستدركت المصادر أن تصحيح أسعار رسوم الخدمات يتطلب بالضرورة تحسين مستوى الخدمة أولاً ليتقبلها المواطن والمقيم، كما أن الرفع بحاجة إلى إقناع نواب مجلس الأمة بجدوى رفع الخدمة وأهميتها في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وبينت المصادر أنه في حال عدم تحسين مستوى الخدمات المقدمة، لن تتمكن الحكومة من رفعها أو المساس بها، الأمر الذي يعني استمرار البقاء في دوامة الاعتماد على مصدر أحادي للدخل.

وبينت المصادر أن ملف رفع رسوم الخدمات من بين الملفات الشائكة التي تنتظر الحكومة المقبلة والتي تحتاج إلى جهود مضنية في الفترة المقبلة، لإقناع المواطنين ونواب مجلس الأمة بها، خاصة وأن جهود الإصلاح لا يمكنها تحقيق الاستدامة المالية ورفاهية الأجيال ما لم يكن هناك بدائل حقيقية عن الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للدخل.

ومن جهة أخرى، قدرت مصادر موثوقة لـ «النهار» استقرار أسعار النفط الكويتي عند مستوى 77 دولاراً للبرميل كمتوسط خلال العام المالي الحالي 2021/2022، وهو ما يعني تحقيق إجمالي إيرادات قدره 19.453 مليار دينار، موزعة بين الإيرادات النفطية بواقع 17.6 ملياراً والايرادات غير النفطية المقدرة بواقع 1.853.

ومع بلوغ إجمالي الايرادات 19.453 ملياراً، ينخفض عجز الميزانية العامة للدولة إلى مستوى 3.5 مليارات دينار بدلاً من مستواه المقدر 12.1 ملياراً بتراجع قدره 8.6 مليارات تمثل 71 في المئة من إجمالي العجز المقدر في الميزانية.

وبينت المصادر أنه لا يمكن الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل ويجب التفكير جدياً في تعزيز الايرادات وتنوعها والاهتمام بقطاعات أخرى أكثر قدرة على تحقيق الانتعاش المطلوب في الايرادات العامة للدولة.

