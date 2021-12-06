ارتفاع جماعي للبورصة مع قرارات «أوبك +»

مال وأعمال

دشنت البورصة اولى جلسات الاسبوع على اللون الاخضر بعد الارتفاع الجماعي للمؤشرات بدعم من عمليات الشراء من الصناديق والمحافظ التي استهدفت الاسهم القيادية والتشغيلية ما اسهم في ارتفاع القيمة السوقية في نهاية جلسة بقيمة 203 ملايين دينار وبنسبة 0.49 في المئة، لترتفع من 40.785 مليار دينار إلى 40.988 مليار دينار.

واشار محللون الى ان البورصة استطاعت التقاط الانفاس بدعم من ارتفاع اسعار النفط عالميا بعد قرارات اوبك +، بالاضافة الى تقليل منظمة الصحة العالمية من اثار الفيروس المتحور عالميا مع عدم حدوث اي وفيات بسببه الى الان.

وقد صعد المؤشر العام 0.5 في المئة وبنحو 37.9 نقطة إلى 6974.03، وارتفع السوق الأول 0.5 في المئة وبـ 40.7 نقطة إلى 7573.31 نقطة، وسجل المؤشر الرئيس صعوداً بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 32.6 نقطة إلى 5807.07، وزاد «رئيسي 50» بنسبة 0.98 في المئة وبـ 58.8 نقطة إلى 6005.65 نقاط.

وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 166 مليون دينار وبنسبة 0.54 في المئة من 30.69 مليار دينار إلى 30.856 مليار دينار، في المقابل تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.36 في المئة وبقيمة 37 مليون دينار من 10.095 مليارات دينار إلى 10.132 مليارات دينار. وشهدت وتيرة التداولات تبايناً مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث ارتفعت أحجام التداول في جلسة أمس بنسبة 18.9 في المئة لتصل إلى 358.98 مليون سهم مقابل 301.8 مليون سهم في جلسة الخميس، في المقابل هبطت السيولة بنحو 12 في المئة لتصل إلى 55.5 مليون دينار بالمقارنة مع 63 مليون دينار، وتقلصت الصفقات من 13.1 ألف صفقة إلى 12 ألف صفقة.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة المواد الأساسية بارتفاع نسبته 1.48 في المئة، في حين تراجعت 5 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض معدله 4.80 في المئة.

