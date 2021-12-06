العروض والتخفيضات.. تحت «الرقابة»

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار»، عن متابعة دقيقة ومحكمة من قبل الجهات المعنية حيال العروض والتخفيضات التي يتم تقديمها من قبل الشركات في مختلف المجالات، وذلك للتأكد من مطابقتها لما يتم عرضه من تخفيضات وعروض التي عادة ما تتم نهاية كل عام.

وأوضحت أن الجهات المختصة التابعة للجهات الحكومية تتابع عن كثب كل ما يتم عرضه في المجمعات التجارية والأسواق والشركات بشكل دقيق، والتأكد من مطابقته مع ما يتم إعلانه مما هو مثبت في الأوراق وتمت الموافقة عليه، مؤكدة ان تلك الجهات تتبع نهجاً متشدداً في عمليات الرقابة على السلع الاستهلاكية احترازا من عمليات التقليد في المنتجات من خلال زيارات ميدانية وحملات على مدار الأسبوع لكل ما يتم عرضة من قبل الشركات.

ولفتت الى أن كل المنتجات التي يتم الترويج لها من تخفيضات وعروض يتم التأكد من ابتعادها عن التدليس على المواطنين والمقيمين وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة وتوقيع أشد الجزاءات عليها في حال رصد أية مخالفات، موضحة ان الوزارة تتابع من خلال الحملات ضد المخالفين والمتجاوزين على القوانين من خلال الضبطية القضائية للمفتشين.

وفي سياق متصل،أكدت المصادر أن الزيارات الميدانية والتفتيش على السلع المقلدة والمزورة تجرى على قدم وساق في كل الأسواق ومحال التجزئة في الكويت، مضيفة: لا تراجع مطلقاً عن تلك الإجراءات في ظل السعي الحكومي لتطوير منظومتها الرقابية وإحكام سيطرتها على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

