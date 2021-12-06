الكويت خارج تصنيف مؤشر الذكاء الاصطناعي 2021

مال وأعمال

خلا مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي من ذكر الكويت وهو المؤشر الذي يقيس 62 دولة على مستوى الاستثمار والابتكار وتنفيذ الذكاء الاصطناعي!

وقام مؤشر الذكاء الاصطناعي بدراسة القوى التي تسرع التطور في الذكاء الاصطناعي من خلال ثلاث ركائز:

1 - التحليل!

2 - الاستثمار!

3 - الابتكار والتنفيذ!

وقد ظهر في مؤشر الذكاء الاصطناعي 7 دول عربية بالترتيب التالي: المملكة العربية الأولى عربيا وخليجيا بعد تحقيقها المرتبة 26 عالمياً، تلتها الامارات في المركز 34، وقطر 47، فيما جاءت البحرين في المركز 51 عالمياً، وتونس في المركز الخامس عربيا في المرتبة 54 عالمياً، ثم المغرب المركز السادس عربيا وفي المرتبة 56 عالمياً، وجاءت مصر في المركز 59 عالميا والسابع عربيا.

أما صدارة الترتيب العالمي، فكانت من نصيب الولايات المتحدة، تلتها الصين ثم بريطانيا، وكندا

ويعد تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2021 احد اكثر التقارير شمولاً حول الذكاء الاصطناعي حتى الآن. توسع هذه النسخة الأخيرة بشكل كبير من كمية البيانات المتاحة في التقرير، والتي تم استخلاصها من مجموعة اوسع من المنظمات الأكاديمية والخاصة وغير الربحية للمعايرة. يوضح التقرير ايضاً تأثير «كوفيد - 19» على تطوير الذكاء الاصطناعي من وجهات نظر متعددة، بما في ذلك كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية المرتبطة بـ «COVID» وتأثير الوباء على التوظيف والاستثمار الخاص.

وخلال هذا ا العام تم توسيع كمية البيانات المتاحة في التقرير بشكل كبير، وعملنا مع مجموعة اوسع من المنظمات الخارجية لمعايرة بياناتنا، وقمنا بتعميق اتصالاتنا مع Stanford HAI.

يظهر تقرير عام 2021 ايضاً آثار «كوفيد - 19» على تطوير الذكاء الاصطناعي من وجهات نظر متعددة. يناقش فصل الأداء الفني كيف استخدمت شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تقنيات قائمة على التعلم الآلي لتسريع اكتشاف العقاقير المرتبطة بـ «COVID» اثناء الوباء، ويقترح فصل الاقتصاد لدينا ان توظيف الذكاء الاصطناعي والاستثمار الخاص لم يتأثروا بشكل كبير بالوباء، حيث نما كلاهما خلال عام 2020. اذا كان هناك اي شيء، فقد يكون «كوفيد - 19» قد ادى الى زيادة عدد الأشخاص المشاركين في مؤتمرات ابحاث الذكاء الاصطناعي، حيث اجبر الوباء المؤتمرات على التحول الى التنسيقات الافتراضية، مما ادى بدوره الى ارتفاع كبير في الحضور.

واتبع تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ويجمعها ويقطرها ويصورها. تتمثل مهمتها في توفير بيانات غير متحيزة وصارمة وشاملة لصانعي السياسات والباحثين والصحافيين والمديرين التنفيذيين وعامة الناس لتطوير فهم اعمق لمجال الذكاء الاصطناعي المعقد.

