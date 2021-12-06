«زين» الراعي البلاتيني لمعرض «POP UP BY COMFEST»

مال وأعمال

أعلنت زين عن رعايتها البلاتينية لمعرض POP UP BY COMFEST 2021 للعام الثاني على التوالي، وهي الفعالية الأكبر من نوعها في الكويت المتخصصة بالألعاب الالكترونية والقصص المصورة وسط حضور جماهيري كبير من الشباب والأطفال.

وذكرت الشركة في بيان صحافي ان فعاليات حفل افتتاح المعرض قد شهد تواجد كل من الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي، واللذان حرصا على التواجد في الفعالية التي عادت في اجواء خارجية مميزة بعد انقطاع لمدة عام بسبب الجائحة.

وبينت زين ان رعايتها للمعرض اتت من منطلق حرصها على دعم وتشجيع مختلف الجهود والمبادرات التي تقدم محتوى ترفيهيا وثقافيا مميزا للشباب والأطفال الذين يشكلون الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، هذا بالاضافة الى التزامها بتكريس المزيد من الجهود نحو دعم رواد الأعمال من الشباب الكويتي من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين شاركوا في المعرض.

وقامت زين بالمشاركة في المعرض من خلال جناحها الخاص، والذي استعرضت من خلاله علامتها التجارية الجديدة التي اطلقتها أخيراً Zain Esports المتخصصة في الرياضات الالكترونية، حيث نظمت الشركة العديد من المسابقات الشيقة والبطولات المصغرة للحضور الذين شاركوا في المنافسات بحماس وشغف، كما قدمت زين جوائز قيمة للفائزين.

وقدمت علامة Zain Esports نفسها كقوة اقليمية في الرياضات الالكترونية في ديسمبر 2020، اذ تدرك ان التفاعل مع اللاعبين والشباب يفتح آفاقا من الفرص المتزايدة للخدمات الرقمية سريعة النمو والمربحة عبر الانترنت، وقد باتت الألعاب الالكترونية واحدة من اكبر حالات استخدام خدمات النطاق العريض للأجهزة المتنقلة والمنزلية، وهي مصممة لمساعدة الشركات التابعة لمجموعة زين على الاتصال بمجتمع الألعاب من خلال بنيتها التحتية المتطورة.

وتستمد Zain Esports الالهام من الروح التنافسية التي تجمع آلاف اللاعبين المحترفين والهواة الذين شاركوا في البطولات المختلفة التي اقيمت حتى الآن، كما تستمده من الاقبال الهائل من متابعات الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي على قنواتها عبر YouTube وTwitch ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقد دخلت Zain Esports أخيراً في شراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك لادارة فعاليات البطولة المفتوحة للجنة الكويتية للألعاب الالكترونية، التي امتدت على مدار اربعة اسابيع.

وتدرك زين اهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في تشجيع مثل هذه المبادرات التي تدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في السوق الكويتي، خاصةً كونها احدى اكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص، حيث اتت مشاركتها لتؤكد اهتمامها والتزامها بتطوير ريادة الأعمال في المجتمع الكويتي المليء بالشباب الشغوف والمبدع الذي يملك افكاراً ابداعية تهدف الى تقديم حلول فعلية لاحتياجات السوق.

