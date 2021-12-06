وفّر أكثر من 122 ألف وظيفة 4.5 ملايين زائر لموسم الرياض

مال وأعمال

حقق موسم الرياض 2021 خلال شهر ارقاماً استثنائية غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الحضور 4.5 ملايين زائر، بينهم مواطنون ومقيمون وسياح من داخل المملكة وخارجها، سواء على مستوى الدول العربية او العالمية، فيما بلغ عدد الوظائف التي وفرها اكثر من 122 الف وظيفة، منها 37 الف وظيفة مباشرة، و85 الف وظيفة غير مباشرة.

وتأتي الأرقام التي حققها الموسم خلال الفترة الماضية، وفقاً لما نشره رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على حسابه في «تويتر»، التي اوضحت ان عدد الحضور توزع بين 3.6 ملايين زائر من مدينة الرياض، و620 الف زائر من مختلف مناطق المملكة.

وبلغ عدد القادمين للموسم من دول الخليج اكثر من 163 الف شخص، فيما فاق عدد الزوار القادمين من مختلف دول العالم 145 الف زائر.

وتميز موسم الرياض 2021 بأرقامه العالية في مختلف المجالات، اذ فاق توقعات جميع المتفائلين، حيث بلغ عدد التأشيرات السياحية اكثر من 40 الف تأشيرة من نحو 104 دول من مختلف انحاء العالم، تصدرت هذه الدول كل من بريطانيا بأكثر من 9.2 آلاف زائر، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنحو 9 آلاف زائر، تلتهما فرنسا بـ 3.3 آلاف شخص، وكندا بـ 2.9 الف زائر، ثم ايطاليا التي قدم منها نحو 2.3 الف زائر، بحسب صحيفة «الاقتصادية».

وكان موسم الرياض 2021، الذي يعد ابرز الوجهات الترفيهية في المملكة، قد انطلق في الـ 20 من اكتوبر الماضي، ويضم14 منطقة ترفيهية موزعة في ارجاء مدينة الرياض، وهي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، اوايسس، ذا جروفز،الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلوها، قرية زمان.

ويشتمل موسم الرياض 2021 على اكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضاً مسرحياً، اضافة الى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة العاب الكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية.

