«برقان»: 5 فائزين في سحب حساب يومي

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن اسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 دينار. وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: عبد الله خضير الفرج، دانه عدنان الحمر، ليلى نزار صلاح، زهره ناصر حجي باش، وخالد فيصل السبيعي.

بالاضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحباً ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العميل ان لا يقل رصيده عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما ان كل 10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب. واذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، فسوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.

