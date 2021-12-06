3 مليارات دولار تدفقت للشركات الناشئة

مال وأعمال

يعد عام 2021، عاما استثنائيا لاستثمارات رأس المال المغامر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث وصلت الى نحو 3 مليارات دولار حتى الآن. في اكتوبر 2021، ارتفع حجم التمويل بنسبة 181% مقارنة بأكتوبر العام الماضي، ليصل الى 150 مليون دولار ما يفرض معيارا جديدا وبيئة اخصب للشركات الناشئة مع انفتاح اكبر على الأسواق العالمية وقدرة على تحقيق الانتشار، هذا اضافة الى اطلاق امكانات الابتكار لمستقبل اكثر استدامة. وحول صفقات التخارج سجل العام الحالي 23 صفقة حتى الآن وهو ثاني اعلى رقم قياسي سنوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد 32 عملية صفقة تخارج عام 2019. صفقة التخارج الأكبر كانت من نصيب استوديو الألعاب Jawaker حيث قامت بشرائه مجموعة ستيل فرونت السويدية مقابل 205 ملايين دولار في سبتمبر 2021.

