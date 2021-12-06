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مال وأعمال

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«أسترازينيكا» تدرس إدراج وحدة اللقاحات الجديدة بلندن


قالت مصادر مطلعة ان «أسترازينيكا» تدرس خيارات تشمل ادراجاً محتملاً لقسم اللقاحات الذي تم انشاؤه حديثاً لأنها تبحث عن طرق لزيادة عوائد المستثمرين. وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لأن المعلومات خاصة، ان شركة الأدوية العملاقة التي يقع مقرها في المملكة المتحدة هي حالياً في المراحل الأولى من التفكير في افضل وضع لوحدة اللقاح، مشيرين الى ان الادارة العليا ناقشت مجموعة من الاحتمالات مع المستشارين، بما في ذلك تعويم الأعمال. أعلنت شركة «أسترازينيكا» الشهر الماضي انها تنشئ قسماً جديداً للقاحات والعلاجات المناعية من اجل لقاح «كوفيد-19» وعلاج الأجسام المضادة، بالاضافة الى لقاح الانفلونزا، ودواء الفيروس المخلوي التنفسي، وسيشمل القسم، الذي سيديره ايسكرا ريك التنفيذي، فرقاً من اقسام الأبحاث والتصنيع والتجارة في «أسترازينيكا».


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