«بيتك كابيتال» تنظم وتدير عملية بيع 110 ملايين سهم من «القرين للكيماويات»

مال وأعمال

وقعَّت شركة «بيتك كابيتال» للاستثمار، الذراع الاستثمارية لـمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» اتفاقية استشارات مع شركة صناعة الكيماويات البترولية، وذلك للعمل كمستشار ومدير صفقة لبيع أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية وتبلغ الصفقة 10% من رأسمال الشركة المدرجة في بورصة الكويت (السوق الأول) بما يعادل 110 ملايين سهم، في إحدى أكبر وأهم صفقات بيع الأسهم التي تشهدها بورصة الكويت في الفترة الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال» عبد العزيز المرزوق، في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقية مع نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في شركة صناعة الكيماويات البترولية شافي العجمي: «على الرغم أن شركة «بيتك كابيتال» قامت بإدارة وترتيب الكثير من صفقات بيع الأسهم للكثير من الشركات في السوقين المحلي والخليجي، إلا أن هذه الصفقة لها خصوصية كونها بداية لتعاون مع شركة نفطية عاملة في مجال صناعة البتروكيماويات تعود ملكيتها للحكومة، كما أن هذه الصفقة تفتح مجالاً جديداً أمام المستثمرين المهتمين من الشركات والصناديق والأفراد على حد سواء داخل وخارج دولة الكويت، للاستثمار في شركة مدرجة في السوق الأول حيث يعد هذا السوق الأعلى تصنيفاً في بورصة الكويت ويستهدف السوق الأول الشركات النخبة ذات السيولة العالية والقيمة السوقية الكبيرة». ويسهم دور «بيتك كابيتال» في تقديم فرص استثمارية جديدة في دفع وتعزيز حركة الاقتصاد وتطوير آليات السوق وتوجيه قدرات المستثمرين على تدوير أموالهم في مشاريع منتجة، وشركات تحقق عوائد جيدة وأسهم ذات قيمة متزايدة.

وأضاف المرزوق: «تمتلك «بيتك كابيتال» خبرة كبيرة في مجال إدارة وترتيب مثل هذه الصفقات، وقد قمنا باعداد جميع التجهيزات والإمكانيات لتحقيق افضل النتائج المرجوة من هذه الصفقة، متوقعاً إقبالاً جيداً على شراء الحصة المطروحة للبيع، في ظل التحركات الإيجابية التى تمر بها بورصة الكويت، وسط حالة من الشراء وتصاعد القيمة للعديد من الأسهم خاصة القيادية في قطاعات السوق المختلفة». وأشار إلى أنه سيتم الإعلان تباعاً عن الإجراءات والخطوات التنفيذية لعملية البيع وفق المواعيد المحددة والضوابط والتعليمات المقررة من هيئة أسواق المال والجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيراً إلى أن جميع المراحل اعتمدت على دراسات وافية، وأخذت بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة فى السوق والمتغيرات التى طرأت عليه مع التركيز على أن هذه الصفقة تمثل قيمة مضافة لسوق الأسهم وفرصة عالية الجودة للمستثمرين، معرباً عن أمله في رؤية المزيد من الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة في ظل التطورات الإيجابية وحالة التفاؤل بشأن الاقتصاد الوطني.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية مطلق راشد العازمي، إن الشركة تثق في إمكانيات «بيتك كابيتال» وقدرتها على تحقيق أفضل معايير ادارة وتسويق الصفقة، وتسخير جميع إمكانياتها لإنجاحها وإكمالها على أفضل وجه في فترة قياسية، مؤكداً أن شركة القرين حققت نجاحاً منذ طرحها في سوق الكويت للأوراق المالية، كما أنها تستحوذ على شركات عدة تعمل فى مجالات متعددة ما يحقق للشركة أداءً مالياً جيداً.

