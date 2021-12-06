«وربة» توج الفائزين في سحبي «السنبلة» و«الشهري للأطفال»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة - عن أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي الثالث والأربعين، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: عبد المحسن عبد الله محسن العجمي، وشذى سعود سالم المطيري، ومليحان عبد المحسن سالم فرحان، وسالم مطلق عبد الله العازمي، وبدر محيسن ظاهر العجمي، وفلاح مبارك عيد الوسمي، وأحمد موسى عبد الرزاق الهندي، وبدر شعيب راشد البكر، وعلي بدر عايش الخليفة، وساجدة يعقوب تعيب الشاهين. وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids الحادي عشر، فقد فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: ميار فارس غملاس الخرينج، وطلال عبد الله سلطان العتيبي، وشريفة علي محمد الشاهين الربيع، وبدر محمود بدر النجار، ورشيد باسل يوسف البدر، وخلف يوسف علي الحشاش، ولجين عبد الحميد حيدر التميمي.

ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

