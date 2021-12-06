«بوبيان» ينظم «مهرجان الكويت للقهوة» الرابع

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تنطلق فعاليات مهرجان الكويت للقهوة الرابع THE KUWAIT COFFEE FESTIVAL الذي ينظمه بنك بوبيان بالتعاون مع شركة (مهرجان الكويت للقهوة) يومي الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر 2021 في مروج بمشاركة اكثر من 30 كافية ومتخصصاً للقهوة من المشاريع الشبابية الكويتية.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبه صالح البسام «سعداء بعودة الحياة إلى طبيعتها وعودة مختلف الانشطة التى توقفت بسبب جائحة كورونا»، مشيراً إلى ان مهرجان الكويت للقهوة من الفعاليات التى ينتظرها الكثيرون نظراً لما يمثله من أهمية خاصة لدى محبي القهوة التى باتت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية إلى جانب الانتشار المتصاعد للمشاريع الكويتية الشابة التي تعمل في هذا القطاع.

وأكد البسام ان استمرار مشاركة بوبيان في تنظيم هذا الحدث للعام الرابع على التوالي جاء من منطلق النجاح الكبير الذي حققه المهرجان خلال دوراته السابقة ونظراً للاقبال المتزايد على صناعة القهوة سواء من قبل اصحاب المشاريع الصغيرة او الجمهور المتذوق لجميع انواع القهوة التي باتت الصناعة الاسرع نمواً في العالم.

من ناحية اخرى قال البسام ان هذا المهرجان يأتي انطلاقاً من حرص بوبيان على الاستمرار في خطته لدعم المشروعات الشبابية المبتكرة ، حيث لاقى السوق الكويتي مؤخراً اقبالاً واضحاً من قبل الشباب على افتتاح المشاريع التي تتعلق بصناعة القهوة واسرارها ومستلزماتها وهو ما ساهم بشكل واضح في تغيير المفاهيم التى تتعلق بالعمل الخاص وإلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي من خلال تنويع مصادر الدخل التي تتعلق بالقطاع الخاص.

وأكد البسام ان بوبيان لا يدخر اي جهد في دعم وتشجيع جميع المشاريع الشابية لوضع الكويت ضمن قائمة أولى الدول التي تبرز اهتمامها بمشاريع الشباب ودعمهم إلى جانب وضعها على قائمة المهرجات والفعاليات العالمية.

الصناعة الأكثر نمواً

من جانبه قال مدير شركة الكويت للقهوة أسامة نسيبة ان مهرجان الكويت للقهوة من الفعاليات التى ينتظرها الجميع كونه يمثل الحدث الاكبر لتجمع المتخصصين في صناعة القهوة ليضع بذلك الكويت على خارطة المهرجات العالمية المختصة بالقهوة»، معرباً عن شكره لبنك بوبيان الذي طالما تصدى لتنظيم الفعاليات التى تهم الشباب.

واضاف ان صناعة القهوة باتت من أسرع الصناعات والقطاعات التجارية نمواً على مستوى العالم حيث تشير احدث الدراسات إلى ان إجمالي هذه الصناعة يبلغ سنوياً قرابة 100 مليار دولار في ظل معدلات نمو متسارعة مع توقعات بان يصل هذا الرقم إلى 116 مليارا خلال 4 سنوات وفقاً لاحدث تقارير شركة غراند فيو العالمية. وتشهد سوق القهوة والشاي في المنطقة نمواً متسارعاً اذ بلغ حجمها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حوالي 15 مليار دولار حيث بلغ معدل النمو السنوي %5.6 ومن المتوقع ان يقفز النمو الى 10 %سنوياً.

حملة دراية

من ناحية أخرى أشار البسام إلى انه تم تخصيص ركن خاص ضمن جناح بنك بوبيان في المهرجان للتوعية بأهمية حملة (لنكن على دراية) التي أطلقها بنك الكويت المركزي العام الحالي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية للتوعية بأهمية المعلومات والبيانات المصرفية.

