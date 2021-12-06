هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدبي فازت بجائزة «المرونة المؤسسية»

مال وأعمال

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الاماراتية عن فوز فريق المشتريات لديها بالجائزة الدولية للمرونة المؤسسية 2021 عن فئة سلسة التوريد والجودة والأداء، وجاء الإعلان عن هذا الفوز خلال الحفل الافتراضي الذي نظمته شركة Blackstone Resilience Project Management، وقد فاز فريق الهيئة بهذه الفئة بعد منافسة عالمية، بواقع 254 ملفاً مشاركة من قبل أكثر من 112 جهة من 27 دولة. كما كانت الهيئة ضمن القائمة النهائية لأفضل 3 جهات عن فئة «الاستدامة Sustainability» وفئة «المرونة «Agility»، حيث شملت القائمة النهائية وصول 81 جهة وشركة بعد تقييمها من قبل لجنة تحكيم مشكلة من خبراء متخصصين من مختلف دول العالم. و قال محمد الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة: «تحرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على تطوير عمليات الشراء والتوريد وتعزيز العلاقات مع الشركاء الموردين، وإحداث تحسينات مستمرة على سلسلة التوريد الخاصة بمشتريات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مما انعكس إيجاباً على تقديم وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة لجمهور المتعاملين، ويعكس فوز الهيئة بهذه الجائزة نجاحها في استخدام قدراتها في استشراف المستقبل والتخطيط والعمل على التغيير التدريجي لاستيعاب الاضطرابات المفاجئة والتكيف معها لتحقيق النجاح والازدهار والاستمرار في تقديم الخدمات، مع الحفاظ على سلامة موظفيها وعملائها».

