مساهمو «الوطني» وافقوا على زيادة رأس المال لمليار دينار

مال وأعمال

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الكويت الوطني في اجتماعها، على زيادة رأسمال البنك وتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي. وقال «الوطني» في بيان للبورصة، إن العمومية وافقت على زيادة رأس المال المصرح به من 750 مليون دينار إلى مليار دينار موزعاً على عدد 10 مليارات سهم بقيمة اسمية 100 فلس لكل سهم. كما وافقت العمومية على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لتواكب زيادة رأس المال، بالإضافة إلى نص الفقرة (أ) من المادة (25) من النظام الأساسي بخصوص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والمادة (26) الخاصة بالمرشحين لعضوية المجلس، والمادة (35) الخاصة بحضور الجمعية العمومية، والمادة (38) الخاصة بالتصويت في العمومية. وأوضح «الوطني» أن الإجراءات السابقة من شأنها تمكين البنك من استيفاء الموافقات اللازمة من الجمعية العامة العادية وغير العادية لتسيير أعماله المصرفية، فيما أكد أنه لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للبنك.

