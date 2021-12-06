«كيبكو»: استكمال الإجراءات التنظيمية باكتتاب زيادة رأس المال

مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عن استكمال جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة. وقالت «كيبكو» في بيان للبورصة ، إنه قد تم الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع إلى 264 مليون دينار، وكذلك الإجراءات الخاصة بأسهم زيادة رأس المال، الأمر الذي من شأنه إتاحة التداول على أسهم زيادة رأس المال آنفة الذكر. كما أفادت بأنه قد تم الانتهاء من الاكتتاب بتاريخ 21 نوفمبر 2021، وقد تم الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة المُصدرة بعدد 640 مليون سهم عادي وبقيمة إجمالية بلغت 80 مليون دينار، شاملاً القيمة الاسمية بمبلغ 64 مليون دينار وعلاوة الإصدار وقدرها 16 مليون دينار.

