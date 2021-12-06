«الصِّحة» دشَّنت تطبيق «Q8seha» على الهواتف الذكية

وطن النهار

أعلن وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود الصباح تدشين تطبيق (Q8seha) على منصة الهواتف الذكية لتقديم الخدمات الصحية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة في مجال الصحة الرقمية ومواكبة لرؤية كويت جديدة 2035. وقال الشيخ باسل الصباح في تصريح صحافي لدى افتتاحه مركز الفنيطيس الصحي أمس الأحد إن مستخدم التطبيق الإلكتروني يمكنه الوصول إلى نتائج المختبرات وتقارير الأشعة والتقارير الطبية الخاصة به والتي تم إجراؤها في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة.

وأوضح أن 70 في المئة من التقارير والتحاليل متاحة والبقية ستستكمل في الأشهر القليلة المقبلة مشيرا إلى التعاون مع تطبيق (هويتي) للتأكد من الشخص المستخدم له وذلك لحساسية المعلومات التي سيتم إطلاقها في التطبيق علاوة على عرض التطبيق لسجل الإجازات المرضية الصادرة من المؤسسات الصحية التابعة للوزارة والتي تم ربطها مع ديوان الخدمة المدنية.

وذكر أنه في المرحلة الأولى من تدشين التطبيق تم إدراج الكثير من البيانات الخاصة بالمراجعين في معظم المستشفيات العامة والتخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية على أن يتم إدراج بقية البيانات لبقية المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية تدريجيا خلال المراحل القادمة في الأسابيع المقبلة.

وأكد دعم التطبيق لخصوصية وحماية سائر البيانات الخاصة بالمستخدم حيث يتم التسجيل بتطبيق (Q8seha) عبر المصادقة من خلال تطبيق (هويتي) كما يمكن للمستخدمين الذين يتعذر حصولهم على التصديق ممن تقل أعمارهم عن 16 سنة على سبيل المثال من إنشاء حساب على تطببيق (Q8seha) واستخدام الخدمات الإلكترونية مثل سجل الإجازات المرضية والتقارير الطبية.

وثمن الشيخ باسل الصباح الجهود الوطنية والجهود المخلصة الأخرى القائمة على تنفيذ وتطوير التطبيق من العاملين في وزارة الصحة كما ثمن التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة ذات الصلة لإتمام هذا التطبيق للوقوف على خدمة وراحة المراجعين.

وأفاد بأن مركز الفنيطيس الصحي سيقدم خدماته لأهالي المنطقة ويعد المركز ال 107 من المراكز التي تقوم الوزارة بتشغيلها في المحافظات الست إذ يحتوي على عيادات متنوعة ومختبر طبي ومعمل وغرف التمريض والادارة، مبينا أن هناك مشاريع عدة سيتم افتتاحها قريبا منها مستوصف آخر في الفنيطيس بعد شهر من الآن.

من جانبه قال مدير منطقة الأحمدي الصحية الدكتور أحمد الشطي في تصريح مماثل إن مركز الفنيطيس الصحي يعد ال30 في منطقة الأحمدي الصحية والثامن على مستوى (مبارك الكبير) والافتتاح مبدئي ويشمل الرعاية الصحية الأولية ومجهز بثلاث عيادات وغرف ضماد للأطفال والنساء والرجال وتوفير تجهيزات الصيدلية.

وأضاف الشطي أن المركز سيعمل خلال الفترة الصباحية بدوام واحد وسيشهد خلال الفترة المقبلة توسعا في العيادات التخصصة ومن ضمنها عيادات السكر والأمراض المزمنة والأمومة والطفولة فضلا عن تجهيز المختبرات.

وأوضح أنه ستكون هناك وحدة للأسنان في المرحلة المقبلة لافتا إلى أن افتتاح سلسلة المستوصفات ستأتي ايمانا بأن الرعاية الصحية الأولية حجر زاوية للرعاية الصحية معربا عن الفخر بوجود أكثر من 100 مستوصف وهي علامة فارقة في الكويت.

وذكر أن هناك منشآت توسعة لمستشفى العدان بمساحة 800 سرير ويتوقع تسلمها العام المقبل، مبينا أن منطقة الأحمدي الصحية في ظل رعاية واستكمال الخدمات التي تقدمها الوزارة قدمت 600 ألف تطعيم (كورونا) غير الوحدات المتنقلة ومستشفى العدان والزيارات المنزلية.

بدوره قال رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية في منطقة الأحمدي الصحية الدكتور فهد العازمي في تصريح مماثل إن هناك 15 مركزا صحيا في منطقة الأحمدي الصحية تعمل بنظام الخفارة طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية ومنها 12 مركزا يعمل على مدار الساعة ويعتبر العدد الأكبر في البلاد.

وأشار العازمي إلى وجود أربعة مراكز تخصصية تتوافر فيها عيادات الرعاية الصحية التخصصية وتشمل الأنف والأذن والحنجرة والعيون والمسالك البولية والجراحة وغيرها، فضلاً عن خدمات أخرى كالفحص الطبي قبل الزواج وبرنامج الصحة المدرسية لصحة الفم والأسنان والفحص المبكر لسرطان الثدي.

ولفت إلى وجود توجه للاستعداد لافتتاح مركز صباح الأحمد (سي) والذي تم استلامه وجار الاعداد للافتتاح، فضلاً عن وجود ثلاثة مراكز قيد التأهيل وهناك مركز آخر تخصصي ومركزان في الوفرة الزراعية وآخران في شاليهات الخيران.

يذكر أن تطبيق (Q8seha) هو استكمال لاستراتيجية التحول الرقمي التي تشهدها وزارة الصحة حيث أطلقت في وقت سابق بعض الخدمات الإلكترونية مثل حجز المواعيد بالمراكز الصحية وحجز موعد في المجلس الطبي وطلب موعد للتراخيص الصحية وطلب موعد فحص قبل الزواج وخدمة التحقق من أسعار الأدوية في دولة الكويت.

إلى ذلك أكد الوزير الحمود عدم تسجيل أي حالة حتى الآن للمتحور الجديد (أوميكرون) في دولة الكويت مضيفا «اننا ننتظر التقرير النهائي من المنظمات الدولية لمعرفة خطورته وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها عند الحاجة».وقال الشيخ باسل الصباح في تصريح صحافي لدى افتتاحه مركز الفنيطيس الصحي أمس الأحد إن دولا كثيرة في أربع قارات أعلنت ظهور المتحور لديها «ما يدل على انتشاره إلا أن التقارير الأولية بشأنه مازالت مطمئنة».

وأوضح أن إجراءات وزارة الصحة بهذا الشأن مازالت استثنائية من قبل ظهور هذا المتحور وهي عدم دخول غير المطعمين إلى البلاد، لافتا إلى أن حركة الطيران «ستسهم في انتشار الفيروسات ومتحوراتها في العالم وانتقالها ما بين الدول لذا نطلب من الجميع الحرص على ارتداء الكمام والحصول على التطعيم والجرعة التعزيزية وأيضا الحصول على فحص (البي سي آر)».

وذكر أن نسبة التطعيم في الكويت ممتازة «وإذا دخل المتحور فقد يتسبب في ارتفاع عدد الإصابات» مشددا على أن الحرص واجب لحماية النفس والمجتمع.

وبين أن الوزارة قامت بعمل تسلسل جيني على مدى الفترات السباقة ومازالت تقوم بذلك للتأكد من عدم وجود هذا المتحور في البلاد. وتابع أن وجود متحور جديد يظهر تخوفا لدى الناس وأن وضع الفيروس وتغيره قد يكون شبيها بتغير فيروس الانفلونزا من موسم لاخر بالتالي فعالية الطعوم تختلف بين فترة وأخرى بوجود المتحورات السابقة. وأشار إلى أن فعالية الطعوم الآن تكمن في تقليل احتمال الإصابة بالأعراض الشديدة وليس نقل العدوى مثلما صار بوجود المتحور (دلتا) في السابق إلا أنها فعالة في تقليل الأعراض وهذا هو الأهم.وقال الشيخ باسل الصباح «إننا اليوم لا نهتم بالإصابة فقط بل نهتم أيضا بعدم وجود وفيات أو مرضى بالعناية المركزة أو عوارض شديدة» مبينا أن الطعوم مازالت فعالة في هذا الجانب وسيشهد العام المقبل إدخال طعوم جديدة.

وعن تطعيم الأطفال من عمر ما بين 5 و11 عاما أشار إلى أن وزارة الصحة فتحت الباب للتسجيل لهذه الفئة العمرية وهي في طور الإعداد للحصول على الطعم المناسبة للأطفال للبدء في تطعيمهم.

