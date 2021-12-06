«ازدراء المذهب الجعفري» إلى 12 ديسمبر الحالي

وطن النهار

حجزت محكمة التمييز قضية «ازدراء المذهب الجعفري» المتهم فيها عثمان الخميس إلى جلسة 12 ديسمبر للحكم. وكانت الدعوى المقامة من المحامي جليل الطباخ والمحامي ابراهيم البحراني ضد عثمان الخميس بتهمة ازدراء المذهب «الجعفري» عبر برنامج التواصل الاجتماعي «يوتيوب» . وكان المحامي الطباخ قد قدم المستندات التي تؤكد ادانة المتهم ، كما قدم الطباخ صورة من حكم محكمة التمييز التي ادانة المتهم في وقت سابق على الجرم الذي ارتكبه بازدراء المذهب الجعفري ، و طالب الطباخ بانزال اقصى العقوبات الجزائية على أى متهم يسلك هذا السلوك الطائفي البغيض وذلك حفاظا على وحدة الصف وعدم التفرقة ما بين الشعب الكويتي، وادعى مدنيا ضد المتهم.

