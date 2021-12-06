«الزراعة» اختتمت حملة «التشجير والتخضير»

وطن النهار

اختتمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية السبت فعاليات حملة (التشجير والتخضير) المقامة ضمن (الموسم الزراعي الحالي) باستكمال غرس شتلات أشجار في منطقة جابر الأحمد السكنية التابعة لمحافظة العاصمة.

وشهدت أعمال الحملة مشاركة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت لي مينغ قانغ وعدد من المتطوعين الذين عملوا خلال المراحل السابقة يدا بيد مع فريق (الزراعة) في عدد من مناطق البلاد بغية المساهمة في الوصول إلى أكبر مساحة خضراء ممكنة.

وقال المدير العام للهيئة الشيخ محمد اليوسف لـ (كونا) إنه سيتم الإعلان عن موعد انطلاق المرحلة المقبلة في شهر يناير معتبرا أن اختتامها اليوم جاء مميزا بحضور سفير جمهورية الصين الذي «أبدى سعادته وإعجابه بهذا العمل مؤكدا دعمه لاستمرار أعمال التخضير في الكويت».

وأضاف أن السفير قانغ أبدى رغبته في المشاركة كأحد المتطوعين في هذه الحملة المثمرة بخاصة أنه اطلع خلال زيارته الأخيرة إلى (الهيئة) على أهدافها.

وأعرب الشيخ محمد اليوسف عن «الفخر بالإنجازات» المحققة بالتعاون بين (الزراعة) والمتطوعين خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى التطلع لتحقيق المزيد منها خاصة أن المراحل المقبلة تتطلب تكريس المزيد من الوقت والجهد للمساهمة في خلق بيئة خضراء أكبر في البلاد.

وانطلقت أعمال الحملة في 2 أكتوبر الماضي وتنقسم إلى قسمين أساسيين الأول منهما خارجي وهو زراعة الأشجار وتغطية الحدود بالأحزمة الخضراء والثاني داخلي وهو الزراعة والتشجير بالمناطق الداخلية والشوارع بما يسهم في حماية البيئة والتخفيف من حدة العواصف الرملية التي تتعرض لها البلاد عبر غرس أنواع جديدة من النباتات تكون ملائمة أكثر للبيئة الكويتية ولطقسها الحار.

