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وطن النهار

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4 سنوات حبساً لمغرد تطاول على الذات الأميرية

مشعل عبدالله
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الإثنين 06 ديسمبر 2021

قضت محكمة التمييز أمس بحبس مغرد 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ألف دينار عن تهمة قلب نظام الحكم والعيب بالذات الأميرية وحيازة سلاح وإساءة استخدام هاتف. وأسندت النيابة للمتهم أنه حرض علنا في مكان عام « موقع التواصل الاجتماعي تويتر « عن طريق الكتابة و الصور على قلب نظام الحكم القائم في الكويت بطرق غير مشروعة، وطعن علنا في مكان عام موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن طريق الكتابة والصور في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الامارة ، اساء عمدا استعمال وسيلة الاتصالات الهاتفية بارتكاب الجرائم موضوع سالفة الذكر.


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