«السكنية»: مليارا دينار قيمة العقود المعفاة من الرقابة

وطن النهار

اكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط ان اعفاء السكنية من الرقابة المسبقة كان مثمرا الى حد كبير على مشاريع السكنية، لافتا الى ان لغة الارقام هي من تحدد تلك الثمار.

واضاف انه خلال الاعفاء الذي استمر لمدة 5 سنوات والتي انتهت في 31 مارس 2021 كانت المناقصة تستغرق توقيع مدة لاتتجاوز اكثر من 6 اشهر، فيما كانت مدتها خلال الرقابة المسبقة تصل الى عام كامل وهنا يتضح فرق المدة الزمنية المضاعفة، مشيرا الى ان العقود التي وقعت خلال فترة الاعفاء وصلت الى ملياري بينما كانت خلال الرقابة المسبقة لاتتجاوز 580 مليون دينار.

وعن الوحدات السكنية المنجزة خلال فترة الاعفاء من الرقابة افاد خريبط انها بلغت 43 الف وحدة سكنية فيما كانت خلال الرقابة 13800 وحدة سكنية منجزة، مبينا ان الفترة الزمنية خلال الاعفاء اختلفت بشكل كبير الى جانب العقود والقيمة المالية حيث انطلقت المؤسسة بمشاريع ضخمه مع الاعفاء من الرقابة المسبقة التي حملت المؤسسة مسؤولية مضاعفة لتحمل جميع اوجه الرقابة والتدقيق ومعها تقلصت ملاحظات ديوان المحاسبة على المؤسسة وان وجدت فهي بسيطة وغير مؤثرة لاسيما وان هناك رقابة لاحقة على المشاريع وتكاليفها.

ولفت خريبط الى ان عدد المشاريع اختلفت بعد ان كانت 58 مشروعاً وعقداً لترتفع الى 114 عقداً موزعة على اعمال متنوعة وليست وحدات سكنيه وشوارع فقط بل هناك محولات كهرباء وبنى تحتية ومدارس وجمعيات ومخافر ومستوصفات ومبان خدمية مختلفة في جميع المشاريع الاسكانية، مبينا ان المؤسسة خلال 6 سنوات وفرت حوالي 60 الف وحدة سكنية ويعتبر تقدماً ملحوظاً على صعيد القضية الاسكانية في ظل تزايد عدد الطلبات الاسكانية.

وشدد على اهمية وجود التمويل العقاري والمطور العقاري لانها من الحلول الناجعة للاسكان المقبل على مشاريع مستقبلية كبرى مثل الصابرية ومدينة نواف الاحمد وجميعها مشاريع مستقبلية بعد الانتهاء من المشاريع الحالية، متمنيا ان يقر قانون المطور العقاري بتشريع ليسهم في انجاز المشاريع الاسكانية الكبيرة ويسهم في حل القضية الاسكانية.

وبين ان عمارات جنوب صباح الاحمد لم يتم تحديد الفئة المستفيدة لها سواء مطلقات او زوجات غير الكويتيين حتى الان وسوف يتم اتخاذ القرار من قبل مجلس ادارة المؤسسة قريبا، موضحا ان السنه المالية الجديدة للسكنية سيكون مشروع بناء المساكن منخفضة التكاليف من اوائل المناقصات فيها والتي تشمل 9800 وحدة سكنية.

يذكر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد اعفيت من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات المركزية لمدة خمس سنوات انتهت في 31 مارس 2021.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 14 لسنة 2016 والتي أضيف إليها فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من القانون رقم 47 لعام 1993 في شأن الرعاية السكانية، أن خطوة الإعفاء جاءت لتحقيق نقلة نوعية في عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعلاجا لمشكلة التأخير في إجراءات التنفيذ، إضافة إلى سعي السلطتين التنفيذية والتشريعية في معالجة أسباب القضية الإسكانية والعمل على تقليص فترات الانتظار على قوائم طلبات الرعاية السكنية.

