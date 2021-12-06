«نخيِّم ونزرع» حملة للمحافظة على البيئة وتنميتها

وطن النهار

أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد أهمية تكثيف الجهود الرسمية والاهلية والمبادرة الى تنظيم لاطلاق حملات التخضير والتشجير في مناطق الكويت المختلفة في اطار ترجمة المسؤولية الاجتماعية لكل الجهات وللحاجة الماسة الى دعم الغطاء النباتي والخضري على امتداد مناطق الكويت ، جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في حملة التخضير والتشجير للمخيمات الربيعية في المنطقة الجنوبية وتحديدا في بر الجليعة والتي انطلقت وسط اجواء ربيعية متميزة ولاقت اقبالا لافتا.

واعرب الخالد عن سعادته بالتجاوب الجماهيري الذي حظيت به الحملة والذي يترجم مستوى الوعي بوجوب المحافظة على البيئة وتنميتها واهتمام رواد البر باهمية التشجير كما يمثل مؤشرا لنجاح مبادرة المحافظة، مثمنا جهود كل المشاركين في الحملة التي تم تنظيمها بدعم من البنك التجاري الكويتي وجرى خلالها توزيع نحو 3000 شتلة زراعية متنوعة مستدامة لزراعتها في مناطق المخيمات الجنوبية وامتدت من الظهر حتى المغرب لتحقيق اقصى استفادة للجميع والمساهمة في تخضير وتشجير مناطق التخييم عموما وفي المنطقة الجنوبية تحديدا. ووجه محافظ الاحمدي الشكر والتقدير للبنك التجاري الكويتي على مساهماته المستمرة في دعم انشطة وبرامج المحافظة المجتمعية، .

