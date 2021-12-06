«الداخلية»: دوريات مسيَّرة وراجلة و«خيّالة» للحيلولة دون المشاجرات

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تنفيذ حملات أمنية وفق خطة تعتمد على توزيع الدوريات المسيرة والراجلة وفرق الخيالة تستهدف الشواطئ والمناطق الساحلية وأماكن الترفيه والتجمعات بغية فرض السيطرة الأمنية والحيلولة دون حدوث مشاجرات. وقالت في بيان عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن الحملات التي ينفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع شؤون التعليم والتدريب تأتي في ضوء توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وبمتابعة حثيثة من وكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف وإشراف الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالإنابة اللواء ناصر بورسلي بضرورة معالجة ظاهرة العنف.

وأوضحت أنها تأتي تزامنا مع شن حملات أمنية تستهدف مناطق البلاد كافة على مدار الساعة لفرض السيطرة الأمنية والتصدي للمخالفين والآثار السلبية الناجمة عن المشاجرات والعنف خاصة بين الشباب.

وذكرت أن (الخيالة) تعد قوة مساندة للقطاعات الأمنية الميدانية في تأمين سلامة مرتادي الشواطئ وأماكن الترفيه والأسواق المفتوحة التي تقام بها بعض الفعاليات وتوجد بها الأسر لحمايتها، مبينة أن وجودها مستمر أسبوعيا وخلال العطلة والإجازات في الفترة المسائية من الساعة الرابعة حتى الـ 12 مساء.

