الجهاز المركزي: 33700 طالب «بدون» يدرسون على نفقة الدولة

وطن النهار

اعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ان عدد الدارسين على نفقة الكويت من تلك الفئة بلغ 33?700 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2020/2021 منهم 20?373 في مدارس التعليم الحكومي و13?327 في مدارس التعليم الخاص حيث يتم دفع نفقاتهم عن طريق الصندوق الخيري.

وقال (الجهاز) في بيان صحافي امس الاحد ان المعلومات التي تم تداولها في إحدى الندوات وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عن تعليم فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت غير دقيقة وتم الترويج من خلالها لمزاعم جانبها الصواب وتخالف الحقيقة.

وأضاف ان تلك المعلومات تبخس جهود الدولة في ضمان التعليم وتجحد ما تم تقديمه من مساهمات من اجل تعميم التعليم لفئة المقيمين بصورة غير قانونية الامر الذي من شأنه «الاساءة الى صورة الكويت في الخارج وتشويهها للدور الانساني العظيم الذي تميزت به حكومة وشعبا».

وأوضح (الجهاز) ان الصندوق الخيري انشئ بقرار مجلس الوزراء 655 الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2003 وهو القاضي بإنشاء صندوقين خيريين أحدهما للتعليم والاخر للصحة وحددت موارد الصندوقين مما يخصص سنويا من ريع الاوقاف وبيت الزكاة اضافة الى ما يتم تلقيه من هبات وتبرعات من المؤسسات والافراد.

وأشار الى ان الاعانة السنوية للدولة بلغت 3 ملايين دينار سنويا بقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 مارس 2005 وارتفعت إلى 4 ملايين دينار بقراره الصادر في 28 نوفمبر 2005 وتمت زيادتها إلى 6 ملايين دينار منذ 2010 بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2010.

ودعا الجهاز الجميع الى تحري الدقة وتتبع الحقيقة في كل ما ينشر من أخبار ويبث من تصريحات لاسيما في القضايا التي تمس سمعة الكويت وتسيئ الى صورتها المشرقة.

