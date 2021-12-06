شراكة بين «نماء» وأمانة الأوقاف لتنفيذ مصرف اليتيم

وطن النهار

أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن تنفيذ مصرف كفالة اليتيم بالتعاون مع إدارة المصارف الخاصة في الأمانة العامة للأوقاف تنفيذاً لشروط الواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف في تفعيل دور الوقف في رعاية الأيتام حتى مرحلة البلوغ، وتوفير الاحتياجات الأساسية والمعيشية لهم في المجتمع داخل دولة الكويت، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الاجتماعي للايتام وحفظ كرامتهم في المجتمع الكويتي.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة العمليات والتمكين وليد البسام: إن آلية تنفيذ المشروع تبدأ من دراسة حالة الأيتام بحسب المستندات المطلوبة، بشرط ألا يتجاوز عمر اليتيم 18 عاماً، وأن يكون لديه إقامة صالحة داخل الكويت إذا كان وافداً واستحقاق الأسرة، مشيراً إلى أن كفالة اليتيم تشتمل على كفالة شهرية، بالإضافة إلى الكسوة ودفع الرسوم الدراسية إذا كان في أحد المدارس الخاصة.

