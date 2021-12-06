اعتماد جديد لتخصص «IT» في الجامعة العربية المفتوحة

وطن النهار

تمكن تخصص تقنية المعلومات والحوسبة IT في الجامعة العربية المفتوحة من تجديد الاعتماد البرامجي والمهني لخريجي التخصص من مؤسسة الهندسة والتكنولوجيا البريطانية بعدما حصل على الاعتماد لأول مرة في عام 2017 وذلك لطلاب التخصص الملتحقين ابتداء من العام الأكاديمي 2012-2013. من جهته، قال مساعد مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي د. محمد سيد أن مؤسسة (IET) تُعد واحدة من أهم المنظمات المهنية العالمية في مجال الهندسة والتكنولوجيا؛ حيث إنها تضم أكثر من 158000 عضو في حوالي 153 بلدا مختلفاً. وتسعى دوماً إلى تقديم الجديد في هذا الميدان لمواكبة التطور الدائم وتلبية حاجة السوق العالمي، والهدف الرئيس من تجديد الاعتماد هو السعي للحصول على اعتماد إضافي للتخصص من مؤسسة دولية مهنية؛ حيث إن البرنامج حاصل على اعتماد الجامعة المفتوحة -Open University- في المملكة المتحدة منذ عام 2002. وأفاد بأنه فيما يتعلق بمصلحة الطالب، فمن خلال المباحثات والنقاشات المطولة مع اللجنة الممثلة لمؤسسة (IET) وقناعة اللجنة بقوة التخصص تم منح طلبة التخصص مسمى Partial C.Eng.، وهو أعلى اعتماد يمكن أن يحصل عليه برنامج بدرجة البكالوريوس BSc. ويعد إنجازاً كبيراً للجامعة وطلبتها؛ حيث يكون الطالب Full Chartered Engineer مسجلاً في مؤسسة (IET)، ويستطيع من خلالها ممارسة المهنة واستكمال دراسة الماجستير في المملكة المتحدة؛ ما يساعده في تطوير مسيرته المهنية في هذا المجال، ويحقق له فرص عمل تنافسية محلية ودولية. من جهته، قال رئيس تخصص تقنية المعلومات والحوسبة د. رضوان ابو جسار انه من الفخر أن نحقق في الجامعة بفرع الكويت هذه المكانة في حصولنا على تجديد الاعتماد البرنامجي والمهني من مؤسسة الهندسة والتكنولوجيا البريطانية لاسيما وأننا في التخصص نخطو خطى واسعة وملموسة في مختلف المجالات من جهة تطوير المناهج التعليمية والتقنية بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى مشاريع التخرج أو المسابقات العلمية وغيرها التي حصل طلبة التخصص من خلالها على المراكز الاولى على المستويين المحلي والدولي، واليوم تتضافر الجهود لنجدد الاعتماد الذي يسهم في تعزيز مكانة الجامعة وطلبتها بجهود اعضاء هيئة التدريس في تخصص تقنية المعلومات والإدارات الأخرى التي كان دور في التعاون معنا وذلك بفضل المتابعة الدؤوبة من إدارة الفرع وأساتذته لأبنائهم وإخوانهم الطلاب، فللجميع خالص الشكر والتقدير.

