الجامعة الأميركية احتفت بـ «دفعة 2021»

وطن النهار

أقامت الجامعة الأميركية في الكويت حفل التخرج السنوي لدفعة عام 2021 يومي الأربعاء والخميس الأول والثاني من شهر ديسمبر الحالي، حيث تم منح درجة البكالوريوس لـ 385 خريجًا - 124 منهم من كلية الآداب والعلوم و117 من كلية الأعمال والاقتصاد و144 من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية. من بين دفعة عام 2021، حصل 8 خريجين على الامتياز مع مرتبة الشرف، و15 خريجاً حصلوا على مرتبة الشرف العليا و15 تخرجوا بمرتبة الشرف. وفي قلب حرم السالمية التاريخي وتحديداً في الحديقة المركزية في الجامعة الأميركية في الكويت أقيم حفل التخرج، بحضور الشيخة دانا ناصر صباح الأحمد، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الكويت، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الكويت بالإضافة إلى الدبلوماسيين وكبار الشخصيات وعائلات الخريجين.