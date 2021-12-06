وطن النهار

استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د. بدر فهد البديوي وفداً زائراً من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة وضم الوفد كلاً من د. محمد بن سالم الحربي مستشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ونائب مدير مركز المناهج التعليمية، ود. عثمان بن زکريا برناوي مستشار مركز المناهج التعليمية، ود. أيمن بن احمد الزهراني الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز. وحضر اللقاء كل من القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د. مشاري خليفة العيفان، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د. محمد إبراهيم زينل. وجاءت هذه الزيارة البديوي استقبل وفد جامعة الملك عبدالعزيز استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د. بدر فهد البديوي وفداً زائراً من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة وضم الوفد كلاً من د. محمد بن سالم الحربي مستشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ونائب مدير مركز المناهج التعليمية، ود. عثمان بن زکريا برناوي مستشار مركز المناهج التعليمية، ود. أيمن بن احمد الزهراني الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز. وحضر اللقاء كل من القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د. مشاري خليفة العيفان، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د. محمد إبراهيم زينل. وجاءت هذه الزيارة ضمن المشروع البحثي الذي تقوم به جامعة الملك عبدالعزيز مع مختلف الجامعات في دول مجلس التعاون الخليج العربي، وقد حرصت جامعة الكويت على المشاركة بالمشروع من خلال تبادل الآراء ووجهات النظر بين الطرفين وذلك في سبيل تعزيز العلاقات المشتركة بين الجامعتين ومناقشة فرص التعاون المستقبلية. ضمن المشروع البحثي الذي تقوم به جامعة الملك عبدالعزيز مع مختلف الجامعات في دول مجلس التعاون الخليج العربي، وقد حرصت جامعة الكويت على المشاركة بالمشروع من خلال تبادل الآراء ووجهات النظر بين الطرفين وذلك في سبيل تعزيز العلاقات المشتركة بين الجامعتين ومناقشة فرص التعاون المستقبلية.