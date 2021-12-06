دفاعاً عن الأمير الوالد

الاخيرة

اتصل بي أحد الشيوخ الكبار ممن كانوا مقربين وزائرين دائمين لشاليه الشيخ سعد العبدالله - رحمه الله - في الجليعة المسمى.. «القصر الأخضر» لينفي بشكل مطلق وقاطع ما أتى في رواية الفريق الركن العراقي علي غيدان قائد الفرقة الـ 18 التي شاركت في غزو الكويت عام 90 وما قاله للدكتور حميد عبدالله عن وجود نخلة في مدخل ذلك الشاليه سعفها من ذهب وتمرها من زمرد وياقوت، ومعروف وفرة زائري الشيخ سعد في شاليهه المذكور ولو وُجد مثل تلك النخلة الأسطورية لسارت بذكرها الركبان في الكويت وما حولها، ولما احتاج الأمر لشهادة ضابط عابر بعد 30 عاماً من الغزو، مع معرفتنا بتواضع الشيخ سعد وبُعدِه عن هذا النوع من التباهي والتّفاخُر...

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إذا حسُنت النوايا فإننا نقول إن الذاكرة قد خانت الفريق الركن علي غيدان وهذا أمر محتمل، ومع ذلك فهناك الكثير مما يستحق التوقف عنده في تلك الشهادة التاريخية منها سرقة علي حسن المجيد جميع محتويات القصر المذكور، وحقيقة أنّ ابن صدام - عُديّ - الذي لم يكن يملك أي خبرة عسكرية أو منصب رسمي بالدولة كان هو من يصدر الأوامر ويعيِّن قادة فرق الجيش العراقي، وأنّ القائد المعدوم بارق الحاج حنطة كان يحمي علي حسن المجيد وحسين كامل إبّان زيارتهما للكويت مما أسماه غيدان المقاومة الكويتية الشرسة التي يقول إنها اشتعلت في الكويت منذ الأيام الأولى للاحتلال الغاشم...

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ويذكر الشاهد والقائد علي غيدان بعض فضائح أُمّ المعارك منها أنّ الضباط والجنود قد «تبخروا» قبل بداية الحرب البرية أي هربوا لا يلوون على شيء وأنّ القيادات العسكرية الكبرى وصلت إلى بغداد قبل أن يصل هو في انسحابه من جنوب الكويت إلى عاصمتها.

وأنّ الأوامر التي وصلت لهم هي «النجاة بالنفس» أي الهرب وتدمير كل ما يستطيعون تدميره في طريقهم مع قتل أو خطف المدنيين، وهو ما خلق مشكلة الأسرى التي أنكرها صدام ومازلنا نتسلم جثامينهم الطّاهرة من المقابر الجماعية التي تمتلئ بها أرض السواد...

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آخر محطة:

(1) كان غيدان أحد قادة هزيمة 91 الكبرى التي أسماها صدام أُمّ المعارك وكان الصَّنم يعلن حينها ما أحلى النصر بعون الله، الأصح أن يسميها أُمّ الفضائح وقام بإعدام كبار قادتها بعد اتهامهم نصاً بأنهم «سبب النكسة أو الكارثة» ومنهم بارق وعصمت صابر وغيرهما...

(2) ويستمر كذب ونفاق وخداع صدام بعد أن أعدم قادة أُمّ المعارك حيث قام بتكريم من بقي من قيادات الهزيمة بطريقة هزلية حيث كان يمنح الواحد منهم عشرات الأوسمة وعشرات السيوف حتى يصبح شكل الواحد منهم مضحكاً للغاية، وهو يلبس كلَّ تلك الزّخارف الفارغة...

