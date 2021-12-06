رحلة الحُلْم.. أردني يُحلِّق بـ«بوينغ 737» في قبو منزله!

الاخيرة

حقق الاردني محمد ملحس (76عاما) اخيرا حلمه بأن يصبح طياراً، وحلق في قبو منزله بعد بناء قمرة قيادة طائرة تقوم برحلات افتراضية. ويقول ملحس المتقاعد الذي عمل لمدة 35 عاما في إدارة مستشفى خاص أنشأه والده في عمّان «كان قلبي دائما معلقا في السماء وحلمي أن أصبح طيارا لكنّ الظروف لم تسمح بذلك إلا أن الشغف ظل في داخلي طوال حياتي». وعام 1976، انضم ملحس إلى أكاديمية الطيران الملكية ليتعلم قيادة طائرة صغيرة من نوع «بايبر» ذات المحرك الواحد فكان يطير فجرا قبل أن يتوجه مسرعا الى عمله صباحا في المستشفى. وقد حصل على الرخصة بعد عامين. ثم انضوى لقرابة عقد في نادي الطيران الشراعي الملكي وكان يطير أسبوعيا بطائرة شراعية. بعد عام 2006 كان ملحس يطير افتراضيا من خلال برامج طيران إلكترونية، ثم انضم لمنظمة عالمية تحمل اسم «فيرتشوال ترافيك ستيموليشن» تساعده على الطيران في ظروف شبه حقيقية بوجود مراقب جوي يوجهه. ورغم هذا كله، لم يشعر ملحس بمتعة الطيران الحقيقي أمام شاشة الكمبيوتر، فقرر أن يصنع قمرة قيادة تحاكي التصميم الداخلي للقمرة في طائرة «بوينغ 800-737» للشعور بقدر أكبر من الواقعية، في قبو منزله في حي دابوق الراقي غرب عمان.واشترى كل شيء من السوق المحلية. كما استحصل على الكراسي في القمرة من سوق الخردة، وهي كانت عائدة لحافلة. ووضع أمامه ثلاث شاشات كبيرة ليشعر بالاندماج في محيطه، وذلك من خلال مقاطع فيديو مصممة لتتناسق مع تحركاته ليبدو وكأنه في طيران حقيقي في الجو، حيث السماء والغيوم والبر والأنهار والغابات والصحراء. كما في إمكانه تحديد الطقس خلال الطيران.