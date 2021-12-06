كسوف كلي يغرق القطب الجنوبي في ظلام دامس

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أغرق كسوف كلي للشمس القطب الجنوبي «أنتركتيكا» في ظلام دامس، في مشهد نادر شاهدته حفنة من العلماء ومحبي الظواهر الفلكية ومعهم عدد لا يحصى من طيور البطريق. وقال راؤول كورديرو من جامعة سانتياغو في تشيلي إن «الرؤية كانت ممتازة»، خصوصاً مع مرحلة «حلقة النار» التي استمرت ما ينوف عن 40 ثانية. وتحدث ظواهر كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، عاكساً ظله على الأرض، وليكون الكسوف كلياً، يجب أن تصبح الأرض والقمر والشمس على خط متوازٍ. ولم يكن في الإمكان رؤية الكسوف كلياً سوى في أنتركتيكا، ما أثار حماسة مجموعة صغيرة من العلماء والخبراء ومحبي المغامرات الذين دفعوا حوالي 40 ألف دولار للتمتع بهذا الامتياز. فيما بثت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» الحدث مباشرة. وفي مثل هذه الفترة من السنة لاينقطع ضوء الشمس عن أنتركتيكا، في وضع يصل إلى ذروته في 21 ديسمبر حين لا تغيب الشمس. وذكرت «ناسا» أنه كان في الإمكان رؤية كسوف جزئي للشمس في مناطق عدة من نصف الكرة الأرضية الجنوبي بينها أجزاء من سانت هيلينا وناميبيا وليسوتو وجنوب إفريقيا وتشيلي ونيوزيلندا وأستراليا. وحصل آخر كسوف كلي للشمس في أنتركتيكا في 23 نوفمبر 2003، فيما الظاهرة الفلكية المقبلة من هذا النوع ستحصل في 2039.

