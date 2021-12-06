سعود الشريكة: الديوانيات برلمانات مصغرة

ديوان Diwan

تعتبر ديوانية حسن مرضي الشريكة وأولاده من بين الديوانيات التي تتمتع بطابع مميز في منطقة الرابية، كونها تفتح أبوابها 24 ساعة أمام روادها من مختلف أطياف المجتمع وتحديداً من بعد صلاة الفجر.

ويروي سعود حسن مرضي الشريكة طابع الديوانية، قائلاً: يقبل على زيارة الديوانية جميع فئات المجتمع من الصغار والكبار على حد سواء، حيث يتم تناول مختلف الموضوعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم المجتمع.

ويقول: تأسست ديوانية حسن مرضي الشريكة في عام 1948 وشهدت منذ تأسيسها عدة أماكن بدأت من محافظة الأحمدي وانتهت في منطقة الرابية مروراً بمنطقة خيطان.

وأشار إلى أن الديوانية تأسست في منطقة الرابية، وتفتح أبوابها مساءً للمناسبات الاجتماعية لأبناء المنطقة.

وبين أن ديوانية الشريكة تتميز كونها ديوانية ثقافية واجتماعية بامتياز، ويتواجد بها أعضاء مجلس الأمة وتحرص على تناول مختلف المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال تشهد الديوانية تواجد مجتمعيا وثقافيا طوال اليوم، والديوانية لها روادها المعروفون والحريصون على التواجد بها.

واستدرك قائلاً: لا شك أن الديوانيات في الكويت لا غنى عنها، مبيناً أنه في فترة تفشي جائحة كورونا أصيب البعض بأمراض مزمنة مثل الكلى والكبد بسبب غيابهم عن أحبتهم وغياب التعبير عن رؤاهم وأفكارهم، فالديوانية بالنسبة للكويتيين تعد برلمانا مصغرا للوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

وسعود حسن مرضي الشريكة هو ضابط متقاعد بوزارة الداخلية، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية وكان آخر مناصبه في وزارة الداخلية هو مدير تسجيل الأحكام.

