سوق الصفافير.. بيت الحديد والنحاس

ديوان Diwan

مع حلول موسم التخييم في البلاد يشهد سوق الصفافير إقبالا واسعا من مرتادي البر والمخيمين لشراء الأدوات اللازمة لذلك.

ومن أبرز تلك المقتنيات والأدوات المنقاش والدوه ودلال القهوه وما إلى هنالك من مستلزمات لقضاء وقت جميل في فترة ينتظرها أهل الكويت سنويا بفارغ الصبر لاسيما بعد فترة انقطاع طويلة بسبب أزمة جائحة (كورونا).

على وقع أصوات مطارق الحديد والنحاس التي تغطي أركان سوق (الصفافير) كان الكويتيون قديما يبتاعون ما يلزم من الأواني المنزلية التي تحمل الطابع الأصيل وتعبر عن أصالة الموروث الشعبي الكويتي.

ويعد السوق الواقع في منطقة شرق بمحافظة العاصمة بمنزلة أحد المواقع التاريخية التي مازالت تحتفظ بنكهتها وموروثها القديم حيث شكل قديما قبلة ومقصدا لاقتناء الأواني المصنوعة من النحاس أو الفخار أو الألمنيوم وكذلك الحديد والزجاج فضلا عن الأواني المستوردة من الخارج.

وتميز السوق الذي جاءت تسميته نسبة إلى (تصفير النحاس) أي تلميعه ببيع وصناعة الكثير من الأواني النحاسية والأباريق والصواني والصناديق متعددة الألوان والأغراض والكاسات المعدنية و(الدوة) وهي المدفئة الشتوية و(المحقان) وهو القمع.

وفي هذا الصدد تقول المؤرخة غنيمة الفهد لـ (كونا) إن الكويتيين قديما كانوا يستوردون الأواني المنزلية غير المعدنية من الصين والهند والعراق وإيران في حين كانت تصنع المعدنية محليا.

وذكرت الفهد أن تلك الأواني تتنوع بحسب أشكالها واستعمالاتها والمادة المصنعة منها ولعل أبرزها المواعين أو ما يطلق عليها (الملبس) وتتميز بنقوشها على شكل الورود.

وأضافت أن الأواني المستخدمة قديما (الجحلة) كانت عبارة عن جرة مصنعة من الفخار بأحجام متفاوتة وعادة ما يطلى نصفها السفلي بطلاء ملون براق لسد مسامها.

وأوضحت أن الجرة الكبيرة كانت تستخدم لحفظ ماء الشرب أو «نقع نوى التمر» لإعداده علفا للحيوانات في ما كانت تستخدم الصغيرة كآلة إيقاعية في بعض فنون الغناء البحري لاسيما (الحدادي) وذلك بالنقر عليها بأصابع اليدين أو الضرب على فوهتها براحة اليد المبسوطة.

ولفتت إلى أنه من ضمن الأواني مايطلق عليها (استكانة الشاي) وهي عبارة عن قدح زجاجي صغير لشرب الشاي مبينة أنه «لفظ تركي وليس كويتيا». وأشارت إلى أن الاستكانة تقدم على صحن زجاجي أو خزفي صغير ويوضع بجانبها أو فيها ملعقة صغيرة جدا لتقليب السكر ومن أشهر أنواعها (أم عروة) وهي التي يوجد بها عروة تمسك من خلالها و(أم عدسة) والتي تطوق وسطها وحدات زخرفية تشبه حبات العدس لونها أزرق إلى جانب وجود خطوط ذهبية تحيط بالنوعين بقصد الزينة.

ولفتت إلى أن الأواني المنزلية (البادية) غالبا ما تكون مصنعة من الألمونيوم وهي مستديرة قليلة التقعير متعددة الأنواع والألوان والسعات موضحة أن (البادية) الكبيرة تستخدم لعجن الطحين وغسل الخضروات الخضر وأما المتوسطة فكانت تستخدم لوضع (المرق) والصغيرة لوضع (الطرشي والدقوس) وما شابه.

وقالت إن هناك إناء آخر يطلق عليه (البستوك) وهو عبارة عن وعاء إسطواني الشكل بغطاء وحامل أشبه ما يكون بالجرة متعدد السعات والأحجام منه الفخاري ذو العروتين وكان يستعمل لحفظ الطرشي والخل.

وأوضحت أن لفظ (جلاس) يطلق على الكأس الذي يستخدم لشرب السوائل الحارة أو الباردة سواء كان مصنوعا من الزجاج أو أي مادة أخرى مبينة أن أصل التسمية انجليزي جاء به التجار والبحارة من الهند.

وذكرت الفهد أن الملعقة لها الكثير من الأسماء والأوصاف وفقا للحجم أو الاستخدام ومنها (القفشة) وهي الملعقة الصغيرة التي تستخدم لإذابة السكر في الشاي والمشروبات و(الخاشوقة) وهي الملعقة الكبيرة التي تستخدم لغرف (المرق) أو لتناول الشوربة وغالبا ما تكون معدنية أو خشبية.

وأشارت إلى الفرق بين (دلة القهوة) و (دلة الحليب) من حيث الشكل والاستخدام موضحة أن الأولى تأتي على شكل وعاء من النحاس الأحمر أو الأصفر متعدد الأحجام والسعات بشكلها المخروطي ولها «بوز» وتستعمل في إعداد القهوة العربية المرة وتقديمها.

وأفادت بأن (دلة الحليب) عبارة عن إبريق معدني أو حديدي ملبس بطبقة واقية من الصدأ تزينه وحدات زخرفية ويغلب على شكله الاستطالة وله غطاء متصل به ومقبض جانبي لحمله وكانت تستعمل لغلي الحليب.

وأضافت أن من الأواني المنزلية المستخدمة أيضا (الدولكة) وهي عبارة عن وعاء زجاجي أو معدني يستعمل لوضع الماء فيه أو أي سوائل باردة مثل اللبن مبينة أنه يضيق من أعلاه ويتسع عند القاعدة له مقبض يحمل منه ويزدان النوع المعدني منه كان ببعض الوحدات الزخرفية الملونة وأما الزجاجي فكان يحلى أحيانا بزخارف أو نقوش.

ولفتت الفهد إلى وعاء (السفرطاس) وهو وعاء أسطواني الشكل له حامل يتكون من عدة طبقات ويستعمل لحفظ الطعام وكان يصنع من النحاس أوالألومنيوم أوالحديد.

وأوضحت أن من الأواني المنزلية المستخدمة أيضا (الطاسة) وهي عبارة عن إناء من النحاس الأصفر أو الألمونيوم أو الحديد الملبس بطبقة من (المينا) وتصنع بأحجام وسعات مختلفة وتستعمل لشرب الماء واللبن ويوضع فيها المرق ونحوه من أنواع الطعام.

وبينت أن إناء (الغنجة) عبارة عن صحن بيضاوي الشكل يصنع من الخزف أو الألمنيوم أو الحديد الملبس بطبقة من (المينا) السادة أو الملون والمزخرف.

وقالت الفهد إن (الغوري) هو اللفظ الهندي الذي أطلق على ابريق الشاي موضحة أنه إناء شبه كروي الشكل يصنع من النحاس أو الألمونيوم ثم من الملبس وأخيرا من الخزف بأنواعه المتعددة و يزين بعضها رسوم زاهية الألوان.

وأفادت بأن من ضمن الأواني (المكسارة) وتتكون من خشبتين صغيرتين من خشب «السيسم» تعلو إحداهما الأخرى ويربطها مفصل من أحد طرفيها يساعد على فتحهما دونما انفصال ويحفر في الخشبة السفلى تجويف توضع فيه الثمار الصلبة المراد كسرها من مثل الجوز واللوز والبندق ويضغط عليها بالخشبة العليا حتى تنكسر القشرة ويستخرج لبها.

