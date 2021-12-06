أحمد ذياب.. أناقة لم تدم

ديوان Diwan

ما قدمه نجم نادي القادسية والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق أحمد ذياب من عطاءات مميزة خلال مشواره الكروي القصير يضعه في مصاف النجوم الذين خسرتهم الكرة الكويتية بوقت مبكر. فكان مشروع نجم متكاملاً حيث ظهرت ملامح نجوميته منذ الصغر بكونه يمتلك امكانات فنية وبدنية عالية مما جعله ان يتفوق على الكثير من اقرانه. وعندما شاهده البرازيلي فيليب سكولاري مدرب الاصفر اول مرة اثناء مشاركته مع منتخب الناشئين في تصفيات آسيا التي استضافتها الكويت في صيف 1988 على الفور وضعه ضمن حساباته. ففي تلك التصفيات استطاع ذياب ان يقدم مستوى لافتا بما ان الفريق لم يحالفه الحظ بالتأهل للنهائيات لكن وقتها ظهر عدد من اللاعبين بشكل مميز بالرغم من صغرهم، وبالاضافة لذياب كان هناك الحارس احمد سعيد ويوسف الدوخي ومساعد الزامل وعادل عبدالنبي وسلامة هادي واحمد المشعل ومشعل الذاير وغيرهم. ولاشك ان تميز ذياب هذا لم يأت صدفة بل كان يعشق اللعبة جريا على عادة الصغار الا انه مغاير عنهم بكونه ينفرد بسمات اللاعب الموهوب حيث بدا اللعب مع شقيقه خالد ومحمد بنيان ومحسن خلف وخالد ساير ونادر شاهين وغيرهم من ابناء الفريج في منطقة الصباحية وبعدها انتقلوا جميعهم الى مركز شباب الصباحية حيث اهتم بهم المدرب المرحوم محمد حبيب الذى اولاه اهتماما كبيرا بعدما لمس عن قرب ما يتمتع به من قدرات.

لم يدم طويلا باللعب مع مركز شباب الصباحية بعدما ذاع صيته مع المجموعة التي معه وهم شقيقه خالد ومحمد بنيان ومحسن خلف وخالد ساير واخريون ليتلقفهم الكشاف فهيد الهاجري الذي كان يمتلك نظرة في تقييم اللاعبين وقدم لهم عرضا باللعب لنادي القادسية ومن تلك اللحظة بدأت حياته الكروية تتغير عندما قدم للنادي العريق الذي قدم نجوما كبارا كان ذياب يأمل ان يصل الى مستوياتهم ومن ثم بات الحلم قريبا ان يتحول الى واقع.

فمن اول يوم وعمره لا يتجاوز 14 عاما استقبله المدرب عبدالعزيز الراشد ليتم تسجيله مباشرة في كشوفات النادي رسميا ليرتبط ذياب كثيرا بالنادي ففي اول سنة حقق مع زملائه بطولة الدوري ولم تكن رسمية وكان معه عدد من اللاعبين في تلك الفترة امثال حسين جاسم ومشعل الذاير وفوزان الفوزان واحمد المشعل ومحمد البناي وغيرهم لتكون تلك المجموعة قاعدة اولية للكرة بالنادي الذي وقته بدأ باعداد مدرسة للمستقبل واستطاعوا بعدها ان يحرزوا لقب دوري الناشئين لموسمين متتاليين بقيادة المدرب الوطني معضد العجمي ومن ثم انطلق ذياب مع عدد من زملائه بتثبيت اقدامهم فيما بعد سواء مع النادي او المنتخبات.

وما ينفرد به عن بقية اللاعبين عدم مشاركته مع المراحل السنية كثيرا، فقد تم تصعيده للفريق الاول بسن مبكر، اذ لم يتجاوز عمره وقتها 16 عاما عندما دفع به المدرب البرازيلي فيليب سكولاري مع الفريق الاول بعدما راهن على نجوميته فأصر على ان يكون ضمن القائمة التي سيشارك بها في بطولة اليوبيل الفضي لنادي السالمية 1989 وفي تلك المرحلة القادسية في طور البناء ولم يمض عليه موسم حتى احرز الأصفر كأس الأمير بعد غياب دام 10 سنوات، حيث شهد مشاركة عدد من الوجوه الجديدة وكان ذياب الاكثر حضورا وكان لافتا للانظار بما قدمه من اداء عال في المباراة النهائية امام الزمالك المصري وكانت الولادة الفعلية لنجوميته عندما فرض نفسه لاعبا رائعا لم ترهبه سمعة الخصم وما تضمه صفوفه من اسماء ولا الجماهير التي حضرت المباراة بل قدم فواصل جميلة من اللعب واثقا من نفسه وكأنه قد مضت عليه سنوات بالملاعب وهو عمره 16 سنة فقط وما رفع من اسهم نجوميته كثيرا تتويج الاصفر بلقب البطولة بعد الفوز بهدف وحيد سجله محمد ابراهيم. وعقب تلك المشاركة بات ذياب من الاوراق الاساسية التي يعتمد عليها سكولاري في المباريات حيث استفاد كثيرا من اللاعبين الكبار من اصحاب الخبرة مثل عبيد الشمري ووليد الفليج ومحمد ابراهيم ومؤيد الحداد وسالم ميرزا وغيرهم.وازداد تألقا في بداية التسعينيات عندما ساهم مع الاصفر بتحقيق لقب الدوري العام في موسم 1991-1992 بعد التحرير مباشرة حيث اعتمد عليه المدرب اليوغسلافي فولا كثيرا، وفي بعض الاحيان يشركه في خط الوسط ومع ذلك يقدم عطاء جيدا.

تألق مع الأزرق الأولمبي

وفي ظل هذا التألق اللافت لذياب كان يقابله حضور اكثر من رائع مع المنتخب سواء الاولمبي او الاول، ففي اول مشاركة مع المنتخب الاولمبي في التصفيات التمهيدية لاولمبياد برشلونة 1992، والتي اقيمت في حيدر اباد بالهند، نجح مع زملائه في قيادة المنتخب الذي تصدر مجموعته وتأهل للتصفيات الحاسمة.

وكان ذياب مبدعا ليقدم شهادة ميلاده كظهير ايسر يجيد اداء المهام المطلوب منه دون اي تكلف وفي التصفيات الحاسمة للاولمبياد التي استضافتها ماليزيا استمر بتقديم ابداعاته شاغلا الخانة اليسرى على احسن وجه خاصة انه يحسن التغطية الدفاعية او القيام بالواجب الهجومي الذي كان يطلبه منه المدرب فالمير، وقد ساهم مع زملائه نجوم الازرق الاولمبي بخطف بطاقة التأهل للنهائيات وكان ذياب حاضرا في المباريات التي خاضها الازرق امام بولندا واميركا وايطاليا . وقبل تلك المرحلة نال شرف تمثيل المنتخب الاول بالرغم من صغر سنه ليكون من ضمن القائمة المختارة لمواجهة منتخب مصر في اعتزال المرحوم ابراهيم يوسف التي انتهت 1-1.

وشارك مع الازرق حينها النجم الكاميروني روجيه ميلا بجانب لاعبي الازرق الكبار مثل المرحوم سمير سعيد ومؤيد الحداد وعبيد الشمري ووائل سليمان وغيرهم وظهر ذياب بشكل مقنع بما ان المباراة الاولى له وامام منتخب كبير ونجوم كبار وحضور جماهيري غفير لكن ثقته بنفسه كانت العامل الاساسي وراء تميزه، ليواصل بعدها اللعب مع الازرق الذي بدأ استعداداته لتصفيات كأس اسيا التي اقيمت في مدينة العين الاماراتية وسبقها معسكر تدريبي في البرتغال ولعب عدة مباريات تجريبية وعمل المدرب كامبوس على افساح المجال امامه في الكثير من المباريات لاقتناعه بما يقدمه من مستوى وخصوصا ان صفوف الازر ق تضم عددا من العناصر الشابة من لاعبي المنتخب الاولمبي امثال محمد بنيان واسامه حسين وعلي مروي وعبدالله وبران وفهد كميل وغيرهم وخلال التصفيات لم يحالف الازرق النجاح بالتأهل للنهائيات حيث كان البطاقة من نصيب الامارات حيث تغلب على الازرق 3-2 في مباراة مثيرة.

وبما ان بطولات كأس الخليج تعد البوابة لانطلاقة اللاعب نحو الشهرة نظرا لما لها من اهمية لدى الشارع الرياضي كان ذياب يمتلكه الحماس لكي يفرض نفسه في تلك المشاركة وحينها الازرق يستعد لـ«خليجي 11» في قطر ويعمل المدرب البرازيلي كامبوس على مزج صفوف المنتخب ما بين العناصر الشابة امثال عبدالله وبران وعلي مروي وجاسم الهويدي وحسين الخضري ويوسف الدوخي ومعهم ذياب بجانب أصحاب الخبرة المرحوم سمير سعيد وباسل عبدالنبي ووائل سليمان وحمد الصالح وغيرهم.

لكن لم ينل ذياب فرصة المشاركة الا في اللقاء الثاني امام عمان وانتهى لصالح الازرق 2-1 وتم استبداله بداعي الاصابة ليشارك بدلا عنه حمد الصالح.وفي تلك المشاركة لم تكن نتائج الازرق مقنعة وتلقى هزيمة ثقيلة امام قطر 4-0 وكان لها ردة فعل بالغة على الجماهير مما استدعى وقتها بالاتحاد بالاستغناء عن المدرب كامبوس وتمت الاستعانة بمدرب نادي السالمية البرازيلي جيلدو ليشرف على تدريب الازرق الذي كان مقبلا على تصفيات كأس العالم 1994 وخاض عدة مباريات تجريبية محليا وفي معسكر تدريبي بسنغافورة حالت الاصابة دون مشاركة ذياب في كثير من المباريات التجريبية فلم يلعب سوى امام سورية في لقاء ودي اقيم بالكويت وامام احد الفرق السنغافورية خلال المعسكر نظرا لعدم جاهزيته.كما ان جيلدو وقتها كان يفضل تجربة لاعبين اخرين وقبل خوض مرحلة الذهاب بالتصفيات التي ضمت السعودية وماليزيا ومكاو واثناء المعسكر التدريبي تم اعفاء المدرب جيلدو واسندت المهام للمدرب الوطني جواد مقصيد حيث منحه فرصة المشاركة في لقاء ماليزيا بمرحلة الاياب التي اقيمت في الرياض كما لعب اساسيا امام السعودية وتعرض للاصابة وحل بدلا منه ناصر بنيان وفي تلك المباراة خسر الازرق 0-2 ولم يحالفه الحظ بنيل بطاقة التأهل للتصفيات الحاسمة لمونديال 1994 التي ذهبت لصالح الاخضر السعودي.

الإصابة وعدم الانسجام وراء الابتعاد

وفي صيف 1993 بدأت معاناة ذياب في الملاعب عندما تعرض لاصابة اثناء مباراة ودية شارك بها مع فريق تحت 20 سنة ضد فريق راس رمان البحريني، ووقتها الفريق كان يستعد للبطولة العربية للأندية الابطال التي اقيمت في تونس وتخلف ذياب عن اللحاق بالفريق ومن ثم فضل التدريب مع فريق الشباب لحين موعد السفر وفي تلك المباراة امام الفريق البحريني اصيب باصابة مؤثرة عبارة عن قطع في رباط الركبة اليسرى ومن بعدها بدأت المصاعب تظهر امامه حيث انقطع عن النادي من تلقاء نفسه وربما يأتي ذلك بفعل الاصابة واثارها وهذا ما جعل المحاولات المتقطعة من قبل بعض الاداريين للاطمئنان عليه غير مجدية ومن ثم ابتعد لاكثر من 3 مواسم عن مزاولة اللعب. ولاشك مثل تلك الفترة لها تأثير كبير على اي لاعب وعندما نجحت قائمة الشيخ طلال الفهد بانتخابات النادي 1997 على الفور تم معالجته حيث اجرى عملية جراحية في لندن وبعدها خضع لبرنامج تأهيلي من اجل العودة ولكن لم يدم طويلا حتى فضل الابتعاد عندما لمس في قرارة نفسه بانه لن يستطيع الانسجام مع الاجواء في تلك الفترة ليترك الكرة التي عشقها وتتوقف رحلته بالرغم من قصرها الا انها كانت توحي بان هناك نجما قادما سينضم للنجوم المميزين في الكرة الكويتية عطفا على ما يتمتع به من امكانيات عالية قلما يقدمها لاعب في سن مبكرة.

