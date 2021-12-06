من العربي إلى القادسية

ديوان Diwan

كان احمد ذياب منذ صغره يشجع العربي الا ان الظروف هي التي قادته للانضمام للقادسية بعدما اخذ بيده الكشاف والمشرف فهيد الهاجري وهذا ما ادى لتحول كبير في حياته، كما ان اشقاءه تبعوه لينضموا الى القادسية منهم خالد ووليد وبدر ولم يكملوا المشوار، اما يوسف كان حارس مرمى وبعدها انتقل للعب في صفوف الفحيحيل لعدة سنوات. أفضل لاعب في السعودية وعمان نال احمد جائزة افضل لاعب في بطولة اليوبيل الفضي التي نظمها نادي القادسية السعودي في 1989 بعدما ظهر بصورة جيدة في المباريات التي شارك بها بالرغم من صغر سنه، كما كان مميزا في بطولة الصداقة الدولية التي نظمتها عمان حيث شارك مع منتخب الشباب وحصل مرتين على لقب افضل لاعب في البطولة. سجل هدف الفوز للكويت بمرمى فريقه يتميز أحمد ذياب بالقوة والاداء الرجولي ويمتلك صفة انه سريع الانسجام مع اجواء المباريات في بدايته، فلا مكان للخوف والرهبة في نفسه. ففي احدى المباريات امام الكويت وفي اول موسم يشارك مع الاصفر قدم مباراة كبيرة وكانت من افضل مبارياته، لكن لم يكتمل مشهد الجمال بعدما سجل هدفا في مرمى فريقه بطريق الخطأ عندما اراد اعادة الكرة للحارس فيصل الشعلان الذي لم يحسن التصرف معها. إشادة رود خوليت قدم احمد اداء اكثر من رائع خلال المباراة الخيرية لصالح الاسرى التي جمعت الازرق الاولمبي ونجوم العالم في ايطاليا 1991 وانتهت لمصلحة الاخير 2-0، واستطاع في تلك المباراة ان يواجه النجم العالمي رود خوليت وعمل على الحد من تحركاته في كثير من الفترات. وقد اشاد به خوليت بعد المباراة متوقعا له مستقبل كبير. رفض الاحتراف مع الأهلي المصري تلقى احمد عرضا لاحتراف اللعب في الاهلي المصري بعدما لفت الانظار بتقديمه مستوى عاليا اثناء لقاء المنتخب مع نظيره المصري الذي شهد اعتزال المرحوم ابراهيم يوسف الا انه رفض الفكرة بكونه مازال صغيرا ولا يفضل اللعب خارج الكويت.