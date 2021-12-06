نسرين الهنداوي لـ «النهار»: المرأة العربية تحملت ما لم تتحمله سيدة في عصرنا الحديث

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نسرين الهنداوي فنانة عراقية تشكيلية نشأت في العاصمة بغداد وتخرجت في معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية فرع الرسم عام 1977. وتتحدث نسرين الهنداوي لـ «النهار» حول بدايتها في عالم الرسم، «بدأت موهبتي في الرسم منذ مراحل دراستي المبكرة حيث كانت لدي مبادرات في تصميم لوحات إيضاحية للمواد والمواضيع الدراسية لطلاب صفي والصفوف الاخرى وكذلك رسم لوحات جدارية لشخصيات تهم الاطفال بتكليف من ادارة المدرسة ضمن نشاطات درس التربية الفنية، واعتقد انها كانت بداية مهمة لي في تبلور رغبتي لدراسة الفن ومن ثم التخصص في مجال الرسم تحديداً، في بداية السبعينيات تم قبولي كطالبة في معهد الفنون الجميلة وهو احد أهم صروح الثقافة والإبداع الفني في العراق». وتضيف «قبل تخرجي معهد الفنون الجميلة تزوجت من الفنان سهيل الهنداوي وشكلت هذه المرحلة في حياتي العائلية انتقاله في مشواري الفني الذي كان في بدايته آنذاك حيث كان زوجي الهنداوي وما زال المشجع والداعم الاهم لي كفنانة حيث نذهب في نقاشات طويلة ومفصلة حول تجارب فنية أثرت وتؤثر في الفن وخصوصاً المعاصر في العالم وفي العراق». وتتابع، «دراستي كانت تحديداً للرسم وتقنياته وتاريخ الفن بشكل عام والرسم تحديداً لذا اعتقد أنني على قدر كبير من الحظ لدراسة ما احببت منذ الصغر وتحديداً لي صرح فني عريق كمعهد الفنون الجميلة ببغداد هذا من باب أما عن شغفي بالرسم، اعتقد انه منذ البدايات كانت لدينا القناعة ان الفن باب عظيم للمعرفة والثقافة وهو أي الرسم الوسيلة الأهم في التعبير عما يجول في ذهني وقد لا ابالغ عندما اقول ان الرسم يعبر عن احاسيس ورؤى جمالية قد لا نستطيع وضعها في جمل كلامية حيث ان اللوحة هي خطاب اقدمه للمتلقين كنص جمالي بصري لخلق حاله فرح لديهم ولدي شخصياً».

وعن طقوسها في الرسم، أكدت بأن «طقوسي في الرسم بسيطة لا تستغرق مني الوقت والجهد الكثير بينما أعطي اللوحة منذ بدايتها الى وضع اللمسات الاخيرة كل الجهد والوقت»، مبينة أن «لوحاتي بحث متواصل ومعمق في تراث أرض الرافدين بمختلف حقبها الزمنية الغنية للوصول الى تحقيق روح الموضوع الذي ابحث فيه واغلب مواضيع بحثي من خلال الرسم مستمدة من تراثنا الغزير بالمواقف والقصص التي تحكي عن شعب عاشق لهذه الأرض وما زال».

وحول مشاركتها في المعارض، كشفت الهنداوي «لدي الكثير من المشاركات في بغداد بعد التخرج وكل عام اشترك في معرض أو اثنين من خلال مديرية التربية والتعليم التي كنت اعمل فيها كمديرة لإحدى رياض الأطفال ومعلمه لمادة الرسم للغاية 2003 ولدي مشاركة في عمان 2004 محل اقامتي قبل الهجرة وبعدها انتقلت إلى كندا وشاركت مع مجموعة من الفنانين الكنديين في مدينة ملتون سنة 2012 في مركز الفنون في المدينة كل سنة ولحد الآن، مشاركتي مع كروب موسپتميا في مسساكا سنه 2016،2017،2018،2019،2020 وأيضا لديه ثلاثة أعمال جدارية كبيرة في فندق منتجع الكمبنسكي عشتار في الاردن في البحر الميت».

وعن مشاريعها، زادت «اعمل منذ فترة لإنجاز مجموعة أعمال للتحضير لمعرض شخصي اقيمه في كندا ومن ثم نقله الى المنطقة العربية، كما تتسم أعمالي بروح رمزيه معاصرة لكنني غالباً ما أفضل صيغة انتمائها للموروث الرافديني الذي يجمع ما بين الرمزية والتعبيرية والتجريد وفي بعض حالات السريالية لقناعتي ان الفنان يجب ان يكون بوتقة تنصهر في تجربته كل الاتجاهات للخروج بعمل يمثل امكانياته».

وتابعت «بالرغم من المسؤوليات العائلية خلال النهار لكنني اخصص المساء لنفسي في مشغلي الهادئ والذي تشجعني اجواءه على إنجاز ما بدأت والالوان القريبة مني وهي الألوان الحارة والتي تتجسد المنسوجات الشعبية التراثية».

وأقرت «لا أستطيع فصل عمل عن الآخر من بين أعمالي، كلها شكلت تجربتي وهنالك مشاهدات تشكلت في وجداني لكن المحيطين بي من اسرتي انتخبوا عملا يعتقدون ان فيه شبهاً كبيراً بما أنا عليه من حالة وموضوعها أمرآة تتأمل من شباك منزل ريفي وقد تكون هذه اللوحة تشكلت في وعيي المبكر منذ الطفولة عند زيارتي للحقول والتي اجد فيها متعة كبيرة الى يومنا هذا».

وعن آخر اعمالها، قالت «آخر لوحه أنجزتها حالياً بعنوان (اهلنا الطيبين) نشرتها على الفيس بك وعلى الانستغرام تمثل العائلة والترابط الأسري الجميل من تعاون ومحبة بين أفراد الأسرة التي تربينا عليها».

كما أشارت إلى أنه «من خلال مشاركتي في المعارض، استفدت من تقنيات العصر الآن عبر السوشيال ميديا التي جعلت المسافات اقصر وأسهل بين ما أنتجته أعمال فنية وبين المتذوقين والمقتنين وكونت هذه التقنيات فضاء أوسع من فضاءات قاعات العرض التقليدية».

حول أثر البيئة العراقية على لوحاتها، صرحت بأن «البيئة العراقية عنصر أساسي في حياتي الفنية. الارث الرافديني ومنها السجاد الشعبي العراقي جعلني أنجز سلسلة أعمال شكلت تحولاً في طريقة تعاطي التراث من لمسات تحديث أعتقد بأهميتها لتشكل النص البصري وابتكار مفردات معاصرة اقوم بتقديمها ضمن أجواء بمجملها تقليدية لكنها معاصرة بتفاصيلها».

وحول توفيقها بين الارتباط المنزلي والعمل، أجابت «رغم الارتباطات العائلية غالباً يصنع الفنان وقتاً للتفكير لعمل جديد لا يقل أهمية بالنسبة لأي فنان عن الواجب الذي يؤديه اتجاه العائلة والحياة اليومية لذا دائما ما اجد الوقت للعمل وخصوصاً ان محيطي العائلي فني ومتفهم من ناحية زوجي وابنائي وبناتي».

وزادت «على مدى التاريخ اثبتت المرأة قدراتها الإبداعية في الكثير من المجالات ومنها الرسم ففي عصر النهضة ظهرت بجانب العباقرة الثلاث المرأة لها قدرات إبداعية في الرسم تضاهي فنانين ذلك العصر وكذلك الحال بالنسبة للمدارس الفنية اللاحقة، أما في مجال القيادة فقد اثبت المرأة كذلك في قيادتها ليس فقط في مجال السياسي ولكن في مجال بناء المجتمع من خلال قيادة الأسرة ومنهن من شكلن منعطفا مهما في العلوم والثقافة».

وحول أكثر ما أزعجكِ في ظل وجود كورونا؟ وصفت الهنداوي بأن «كورونا لها طريقان الجيد بقائي بالمشغل وقتاً طويلاً انجزت اعمالاً بشكل جيد جداً والسيئ أشخاص فقدوا أشخاصاً عزيزين وبعضهم مقربون لي شخصيا والظروف المهنية والمشاريع تضررت في ظل الوباء».

وعن واقع المرأة العراقية، تشير الهنداوي إلى أن «المرأة العربية تحملت مالم تتحمله سيدة في عصرنا الحديث وأثبتت ان لديها قدرة استثنائية كباقي النساء.

