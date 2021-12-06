ديوان Diwan

العمل التطوعي صفة من أسمى صفات الإنسانية، وثقافة عظيمة من ثقافات الشعوب المتحضرة فهي لغة أصحاب الوعي الكبير، تورث ممارسيه متعة ولذة، ويُشعر بالكثير من الراحة النفسية، حيث أكد الكثيرون أن متعة العطاء تفوق متعة الأخذ بملايين المرات، ومن هنا نجد أن الكثيرين من أصحاب الهمم العالية والعقل والحكمة دائما ما يرغبون في القيام بالأعمال التطوعية، لخدمة الآخرين سواء بمفردهم أو عبر الجمعيات والمبرات الخيرية والمنظمات المهتمة بالإنسان.

ويُشكّل العمل التطوعي أسلوباً ممتعاً يستطيع الشخص من خلاله أن يشبع شغفه واهتماماته، فإن هناك الكثير من الأشخاص يتطوعون بهدف تخصيص وقت لممارسة هواياتهم خارج إطار العمل والحياة المهنية، وبهذا يُعطيه العمل التطوعي حافزاً للاستمرار في حياته الشخصية والعملية. تلك هي متعة العمل التطوعي، فلا شيء يجعلنا سعداء سوى أن نرى أنفسنا ونحن ننجز شيئاً ذا معنى، فهي صفة تعني أن حاملها من أصحاب النفوس الخيرة،النفوس المؤثرة المتسامية المشعة بالصفاء والممتلئة بالاتقاد، لذلك من تطوَّع خيرًا فهو خير له في الدنيا والآخرة. والعمل التطوعي بمختلف أشكاله وصوره ليس أكثر من سلوك راق، وحس إسلامي ووطني عال، فلا يخفى على أحد عظم الأجر والمثوبة التي قرنها الله سبحانه وتعالى بالعطاء، ولكن ما قد لا يعرفه كثيرون هو أن للعطاء تأثيرا كبيرا ومباشرا في الصحة النفسية والجسدية!، فهناك العديد من الدراسات التي أكدت أن فوائد التطوع لا تقتصر على المستفيد من العمل التطوعي، وإنما تمتد لمن يقوم بهذا العمل ويقدم تلك الخدمات، فكل من يسهم سواء بالوقت أو الجهد أو المال ، يحقق صحة أفضل ممن لا يسهمون بأي شكل في تلك الأعمال، ذلك أن السعادة الناتجة عن تقديم المساعدة والعون، والتي تسمى «نشوة العطاء» تؤثر في أجسادنا، فهي تسهم في خلق التوازن النفسي والجسدي عن طريق إفراز هرمون «الإندروفين» الذي يؤدي إلى خفض إفراز هرمونات التوتر بشكل كبير، كما أن بعضا ممن يعانون الآلام والأمراض المزمنة - وبحسب بعض الدراسات الطبية الأجنبية - تخف آلامهم إذا أسهموا في مساعدة الآخرين، لأن العطاء يزيد الخلايا المناعية في الجسم، وهذه الحقائق العلمية تفسر الأولوية التي أعطاها النبي- صلى الله عليه وسلم- للعطاء والمساعدة حين قال: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته».

إن كثيرا من الأعمال والمشاريع التي ننظر لها بعين الإعجاب والتقدير كانت في الأصل فكرة تطوعية وقد قيل: «ازرع فكرة تجن عملا، ازرع عملا تجن عادة، ازرع عادة تجن سلوكا»، إن متعة العمل التطوعي تجديد لروح الإنسان، ورفع معنوياته، وحب وشغف لهذه الحياة من جديد، فيجب على الإنسان أن يرسم الابتسامة على وجوه الآخرين من خلال العمل التطوعي.

متعة العمل التطوعي دعوة مخلصة وصادقة للالتفات لهذه القيمة العظيمة، لكونها البوابة التي لم نطرقها كما ينبغي، رغم مساهمتها الفعالة في الانتاج والبناء ونشر الخير والوصول الى الأهداف السامية والنبيلة. إنَّ القيام بالأعمال التطوعية يعطي الإنسان شعوراً جميلًا بالفخر والسعادة، فالعمل التطوعي والسعادة وجهان لعملة واحدة، مما يتوجب علينا دائمًا أن نسعى بكلِّ ما لدينا من قوَّة لنقوم بالأعمال التطوعية العظيمة، ففيها نحقق مبتغانا ومراد الروح والنفس، فمن تذوق لذة العطاء في العمل التطوعي، فلن يستطيع الاستغناء عنه، فإن له متعة عجيبة تُعطي للحياة معنى جميلاً ومذاقاً متميزاً.

ونؤكد على تطلعات هيئة الأمم المتحدة في اليوم العالمي للتطوع في السعي إلى تعزيز دوافع العمل التطوعي لدى الأفراد من خلال إبراز دورهم المهم في المجتمع، وتكريم المتطوعين والثناء على صنيعهم وتعزيز الصعوبات التي ربما تواجههم في أثناء أداء الأعمال التطوعية المختلفة، والحرص على إحياء الاحتفال بـ «اليوم العالمي للتطوع» ولا سيما أنه لا يُمكن الاستغناء بأي حال عن الأعمال التطوعية في أي وطن يرغب فعليًا في التنمية والتقدم والازدهار.

