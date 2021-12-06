البغلي: ترسيخ توجهات هيئة الأمم المتحدة بشأن مساهمات المتطوعين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ديوان Diwan

اليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن اليوم العالمي للتطوع هو من الأيام المهمة للغاية، حيث تحتفل به دول العالم في الخامس من ديسمبر من كل عام باعتباره فرصة مواتية لإبراز جهود العاملين في هذا المجال الذي يعد علامة بارزة في وجدان الشعوب وشبابها، حيث اعتمدته هيئة الأمم المتحدة بهدف التعريف بالتطوع وأهمية العمل التطوعي في المجتمع، وكونه داعماً قوياً للحكومات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بتنمية الإنسان في جميع أنحاء العالم، كما أن هذا اليوم يتم من خلاله إقامة الفعاليات المختلفة المرتبطة بالتطوع والتي تساعد على نشر ثقافة التطوع وأهميته في المجتمع؛ من أجل تحفيز المزيد من الأفراد على ممارسة التطوع في الأوقات الشاغرة لديهم؛ من أجل ملء تلك الأوقات في أنشطة مفيدة، تفيدهم على المستوى الشخصي والمجتمعي، لذا تعمل جميع الدول في مختلف أنحاء العالم على تعزيز التطوع، و دعم جهود المتطوعين، بل وتقدر وتؤكد على مساهمات المتطوعين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهداف اليوم العالمي للتطوع

يهدف اليوم العالمي للتطوع إلى التعريف بالتطوع وأثره في المجتمع وتنميته في جميع مجالات التطوع، وتسليط الضوء على الجهود المتميزة التي يبذلها المتطوعون، بالإضافة إلى الكثير من الأهداف والتي من أهمها:

? التوعية المجتمعية بأهمية التطوع.

? إطلاق المبادرات التي تشجع على التطوع.

? إبراز وتسليط الضوء على الجهود التي يقوم بها المتطوعون.

? زيادة عدد المتطوعين.

? تحسين حياة الأفراد الأكثر احتياجًا بشكل غير مباشر من خلال التعريف بالتطوع.

? استعراض المنجزات الخاصة بالتطوع.

? التعريف بمشكلات وعقبات التطوع والعمل على حلها.

كيف تحتفل بيوم المتطوعين؟

تقوم منظمة الأمم المتحدة بشكل سنوي بالاحتفال باليوم العالمي للمتطوعين، وذلك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمنح المتطوعون فرصة للعمل سوياً في المشاريع، والحملات التي تقوم بتعزيز مساهماتهم للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية في جميع المجتمعات المحلية، والوطنية والدولية، بهدف زيادة وعي الناس، وكذلك الحكومات بأهمية المساهمات التطوعية، والتركيز على تحفيز الناس على تقديم خدماتهم كمتطوعين، لذا نجد الحكومات والشركات والمنظمات غير الربحية، تسهم في يوم التطوع العالمي، من خلال العديد من الأنشطة المختلفة، وتنفذ الكثير من الفعاليات تتمثل بالآتي:

? المشاريع المجتمعية التطوعية.

? توزيع الجوائز للمتطوعين الذين قاموا بتقديم مساهمات كبيرة لمجتمعاتهم.

? حملات التبرع في الوقت الذي يقوم به أشخاص تطوعوا بساعات من الخدمة التطوعية لإنجاز مشاريع معينة.

مسابقات التطوع، والأنشطة، والفعاليات التي تعمل على تعزيز التطوع، والأهداف المراد تحقيقها.

أهمية العمل التطوعي

يعتبر العمل التطوعي من الأنشطة المهمة التي يقوم بها الفرد في المجتمع، وله الكثير من الفوائد سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي تتمثل بالآتي:

1) على المستوى الفردي:

? ان العمل التطوعي يعد الوسيلة المثلى لبناء شخصية الشباب وتفريغ طاقاتهم واكسابهم المزيد من الخبرات الحياتية العملية في المجال الذي يتطوعون فيه.

? يعمل على بث الطاقة الإيجابية في نفس المتطوع من خلال شعوره بقيمة العمل الذي يفعله وما يُحدثه من فرق في حياة الآخرين.

? يزيد من الثقة بالنفس ويجعلك تعمل بشكل أسرع.

? يساعد في مواجهة آثار التوتر والغضب والقلق.

? أثبتت الدراسات أن العمل التطوعي يعزز الشبكات الاجتماعية للشخص لتخفيف التوتر وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

? التطوع يكافح الاكتئاب، حيث أظهرت الأبحاث أن العمل التطوعي يؤدي إلى انخفاض معدلات الاكتئاب، خاصة بالنسبة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر.

? يساعد على اكتساب مهارات الاتصال والتواصل ويبني الروابط ويخلق الأصدقاء ويوسع دائرة المعارف.

? يساعد الفرد على التخلص من وقت الفراغ الذي قد يتولد لديه في أمر مفيد ونافع بدلًا من استخدامه في أمور قد تضره.

2) على المستوى المجتمعي

? يسهم العمل التطوعي في خلق مجتمع متكافل، كما أنه يساعد على حل الكثير من المشكلات المجتمعية التي لا تستطيع الحكومة أن تقوم بها بمفردها.

? يساعد في التخفيف من المشكلات التي تؤثر على المجتمع بشكل سلبي.

? يسهم في تحقيق نهضة المجتمع، فالكثير من المجتمعات حول العالم استطاعت الانتقال من الجهل والتخلف والالتحاق بركب الحضارة من خلال الجهود التطوعية للمواطنين.

أشكال العمل التطوعي

إن العمل التطوعي له الكثير من الأشكال والصور يمكن للمتطوع أن يختار من بينها الطريقة الأنسب لظروف حياته، ومسؤولياته الاجتماعية، وفي النهاية فإن جميع الأشكال تسهم في تنمية وتطوير المجتمع، ومن أبرز مظاهر التطوع:

? التطوع الفردي: ومن خلاله يقوم المتطوع بتقديم الخدمات للمحيطين به أو من هم في حاجة لها بشكل فردي.

? التطوع الشامل: ويشمل هذا النوع من يقومون بالتطوع كل يوم.

? التطوع المحدد: وفيه يحدد المتطوع فترة معينة لقيامه بالأنشطة التطوعية فقط.

? التطوع الإلكتروني: حيث يتم تقديم الخدمات التطوعية دون مقابل بأشكالها المختلفة من خلال شبكة الإنترنت.

? التطوع في منظمات المجتمع المدني: وهي المنظمات غير الربحية التي تقدم الخدمات المجتمعية المختلفة.

? التطوع في المنشآت الربحية: أو التدريب، حيث يقدم المتطوع خدماته للمؤسسة أو الشركة من أجل الحصول على مهارة في عمل معين أو خبرة معينة يحتاج إليها لمستقبله العملي.

? التطوع في الدوائر الحكومية: من أجل إنجاز بعض الأعمال التي تساعد على تسيير مصالح المستفيدين من الجهات الحكومية.

مسؤولية المتطوعين في العمل التطوعي

إن العمل التطوعي ليس مجرد التطوع بالوقت والجهد والمال من أجل مساعدة الآخرين، بل هو في الواقع عمل يترتب عليه الكثير من المسؤوليات، ويجب على المتطوع الالتزام بتلك المسؤوليات لأن الإخلال بها يتسبب في إحداث الفوضى التي يتضرر منها بشكل كبير المستفيدون من البرامج والأنشطة التطوعية وهم في أغلب الوقت في حاجة ماسة لها، ومن أبرز المسؤوليات التي تقع على عاتق المتطوع خلال اشتراكه في الأنشطة التطوعية:

? بذل الجهد المطلوب من أجل إتمام النشاط الذي يعمل فيه.

? المحافظة على الأموال المخصصة للأنشطة التطوعية وعدم إنفاقها على النفقات الشخصية الخاصة به لأن ذلك يعد نوعًا من خيانة الأمانة.

? الحرص على تنفيذ جميع المهام المطلوبة منه على أكمل وجه.

إيضاح الحد الأقصى من الجهد أو الوقت المتوفر للمتطوع للجهة التي يعمل خلالها لتكليفه بأنشطة تتناسب مع ظروفه.

? عدم التردد في طلب المساعدة من المسؤولين عنه في حال الحاجة إليها.

? التعرف على واستيعاب الأهداف التي تهدف المنظمة أو المؤسسة التي يعمل بها والطموح الذي ترغب في تحقيقه.

? احترام جميع الأشخاص الذين يقوم بتوجيه الدعم وتقديم الخدمات لهم.

? حقوق المتطوعين في مجالات التطوع المختلفة

? إن معرفة المتطوع بالحقوق الواجبة له من الأمور التي تعمل على مساعدته في القيام بالأعمال المطلوبة منه على الوجه الأكمل ومنها:

? أن يعمل في مكان آمن به المواصفات الصحية، الحد الأدنى منها على الأقل حتى لا يكون قيامه بالتطوع سببًا في إصابته بالأسقام.

? أن يعمل في مكان يحافظ على البيانات الشخصية الخاصة به.

? أن يحظى بالاحترام والتقدير من المؤسسة التي يعمل لصالحها.

? كل متطوع من حقه أن يحصل على الدعم الكامل من المؤسسة التي يتطوع لصالحها.

? تقديم ردود الفعل الإيجابية والعمل على تقدير الدور الذي يقوم به المتطوع من أهم الحقوق التي يجب أن يتم كفالتها له.

? المتطوع يحق له أن يستخدم المرافق الخاصة بالمؤسسة.

? الحصول على جميع المعلومات التي يرغب فيها عن المؤسسة التي يتطوع من خلالها

اليوم العالمي للتطوع في دولة الكويت

تشغل الأعمال التطوعية مكانة كبيرة في المجتمع الكويتي، حيث عرفت دولة الكويت بحرصها على تدعيم هذا المجال انطلاقا من كونها «مركزا للعمل الانساني» حيث يعتبر العمل التطوعي سمة من سمات مؤسسات الدولة في مختلف قطاعاتها، بل امتدت إليه أيادي الشباب الكويتيين ليحققوا من خلال فرقهم التطوعية نجاحات داخلية وخارجية، فدولة الكويت تولي قطاع العمل التطوعي والانساني الشبابي جل الاهتمام والرعاية.

وتمتلك الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار سجلا ناصعا في الأعمال الإنسانية والإغاثية والخيرية والتطوعية، وكذلك حرص الكثير من الجمعيات والمبرات والشباب الكويتيين على تشكيل الفرق التطوعية ؛ ليترجموا من خلالها ما جبل عليه أهل الكويت من ترابط وتراحم، إذ تتنوع أعمالهم بين مساعدة المحتاجين محليا وخارجيا وزيارة المرضى في المستشفيات ونزلاء دور الرعاية وتقديم الخدمات التطوعية للمحتاجين، بل وضعنا خطة إستراتيجية للعمل التطوعي لها رؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

أهمية التطوع في الإسلام وفضله

إن التطوع من الأمور المحمودة في الدين الإسلامي، وقد حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وذلك لما في التطوع من فوائد مهمة سواء للمتطوع نفسه أو للمجتمع الذي يعيش فيه حيث ينمي معاني الرحمة والتكافل والإيثار لدى الفرد، وهي من الأمور التي نادى بها الدين الإسلامي لخلق مجتمع متواد متراحم، فقد قال الله تعالى: «فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ»، وقال تعالى :«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ» وقال تعالى: «وَأَقِيمُواْ ?لصَّلَو?ةَ وَءَاتُواْ ?لزَّكَو?ةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِندَ ?للَّهِ إِنَّ ?للَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».

كما أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة على دور العمل التطوعي حيث قال: «لقد رأيت رجلًا يتقلب في الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين»؛ [رواه مسلم]. فيا لها من منزلة، وما أعظمه من أجر وثواب لكل من قام بعمل تطوعي في أي مجال من مجالات الحياة ؛ لقضاء حوائج الناس وإزاحة الكرب عنهم.

