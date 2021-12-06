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ريم مصطفى بطلة مسلسل «مكتوب عليا»


للمرة الثانية تحل النجمة ريم مصطفى بطلة أمام النجم أكرم حسني في المسلسل الرمضاني الجديد الذي يتم التحضير له حاليا، المسلسل يحمل اسم «مكتوب عليا» ويكتبه إيهاب بليبل ومن إخراج خالد الحلفاوي والإنتاج لكريم ابو ذكري، ويشارك في بطوله عمرو عبد الجليل وأيتن عامر. مسلسل مكتوب عليا هو العمل الثاني الذي يجمع بين أكرم حسني وريم مصطفى بعد مسلسل الوصية الذي عرض في رمضان 2018 وحقق نجاحا كبيرا.
من ناحية أخرى تخوض ريم مصطفى أولى تجربها المسرحية من خلال مسرحية «نص الليل» المقرر عرضها في موسم الرياض بالسعودية، يشارك في بطولتها غادة عادل، حسن الرداد ومحمد عبد الرحمن وهي من تأليف أيمن بهجت قمر والإخراج لعمرو عرفة. كانت قد تعاقدت ريم مصطفى على بطولة فيلم «جروب الماميز» أمام غادة عادل وروبي وبيومي فؤاد.


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