«التجريب في المسرح الكويتي» بين النص والرؤية الإخراجية

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ضمن فعاليات مهرجان الكويت المسرحي الحادي والعشرين اقيمت ندوة فكرية بعنوان «التجريب في المسرح الكويت» تكونت من محورين الاول حول التجريب في النص المسرحي وشارك من خلاله كل من د.خالد عبداللطيف رمضان ود.محمد مبارك بلال بينما تعنون المحور الثاني بالرؤية الاخراجية وشارك فيه متحدثان كل من الدكتور عبدالله العامر والمخرج فيصل العميري وتكفلت بادارة الندوة الاعلامية القديرة أمل عبدالله.

البداية كانت مع الدكتور خالد عبداللطيف رمضان الذي تحدث بانسيابية عن بداية الحركة المسرحية التي انطلقت مثل غيرها من المدرسة وكانت النصوص تتناسب مع طبيعة المناخ المدرسي وامكانيات المدرسين الذين يكتبون النصوص البسيطة والمباشرة موضحا بأن المفهوم العلمي للتجريب يعني طرق كل ماهو خارج عن المألوف ويعود الفضل لأول من قام بذلك المسرحي الكويتي محمد النشمي الذي كان يقود اعماله المسرحية وهي نتاج ورشة تضم فريق العمل حتى أبصرت النور. وتوقف الدكتور عبداللطيف الذي يشغل حاليا منصب رئيس رابطة الادباء عند محطات نشأة الحركة المسرحية في الكويت على يد زكي طليمات ومن ثم التحولات التي شهدها المسرح بعد تأسيس الفرق الأربع الاهلية العربي والخليج والشعبي والكويتي حيث بدأ التخلص من الارتجال وظهرت النصوص المكتوبة وأولها مسرحية «تقاليد» للراحل صقر الرشود ومن ثم تشكل ثنائي مسرحي جمع صقر الرشود وعبدالعزيز السريع اللذين قدما نصوصا مسرحية تجاوزت الدارج والمألوف مثل «بحمدون المحطة» و«شياطين ليلة الجمعة» و«1.2.3.4 بم»، ايضا خروجا عما هو سائد اخرج صقر الرشود نصا من تأليف سليمان الخليفي تحت عنوان «متاعب صيف» وكان هذا الاختلاف اقتصر على بناء الاحداث ورسم الشخصيات وادارة الحوار.

ولم يمنع الدكتور خالد عبداللطيف رمضان من توجيه انتقاده لمجموعة من الاعمال المسرحية عرضت بعد التحرير تناولت حقبة الغزو العراقي بصورة سطحية لم ترق لبشاعة الحدث منها مسرحيات «مخروش طاح بكروش» و«طاح مخروش» و«سيف العرب» وان هذه الاعمال تهدف للسخرية من المحتل برموزه وشخصياته. مشيرا في كلمته الى ظهور المسرح الكوميدي الخاص بدءا من مسرحية «هالوو دوللي» للراحل عبدالامير التركي لتبدأ مرحلة عروض الفرجة والهزلية الخفيفة والتي نشأت تحت وطأة تقليص رأس المال الامر الذي اعاد الارتجالية للمسرح ولم تكن الفرق الاهلية بعيدة عن ذلك وجرفها التيار في نفس الاتجاه وان كانت تؤدي دورها في تقديم عروض نخبوية تحصد من ورائها الجوائز في المهرجانات،مؤكدا على مساهمة الفرق الاهلية في تطوير التجربة المسرحية على مستوى النص ومفردات العرض المسرحي وقدمت سلسلة من المسرحيات التي نزعت عباءة الاتباع والتقليد وحاولت الوصول لصبغة مسرحية جديدة من خلال التجريب نصا وعرضا منها مسرحية «نورة» لفرقة المسرح العربي و«صبوحة» لفرقة المسرح الشعبي. و«شياطين ليلة الجمعة» لفرقة مسرح الخليج وهنا ينزع الكاتبان نحو التجريب في الكتابة.

فيما أشار الدكتور محمد مبارك بلال الى العام 1896 حيث انطلق ما يمكن اعتباره أولى عمليات التجريب الثورية المعروفة في عالم المسرح بسلسلة مسرحيات الفريد غاري وبطله أوبو، واوضح ان مسارات التجريب في اوروبا كان لها انعكاساتها على رواد التجريب في الكويت منذ مرحلة الخمسينيات والذين انطلقوا من هاجس واحد كان الملهم لجميع اصحاب العقول المتفتحة لافكار التطوير والتقدم في شتى المجالات الحياتية في الكويت وفنون المسرح على وجه الخصوص، وذكر بأن فكرة التجريب فرضتها روح الحاجة والتطور في مجتمع الخمسينيات مشيرا إلى أن عنوان الندوة يفرض تناول التجارب التي عكستها المسرحيات الشعبية كإعلان غير مباشر يعبر فيه رواد التجريب الاوائل عن هدفهم الاول وهو التحرر من أجواء المسرحية المدرسية العربية،وموضوعاتها الطلابية الوعظية ذات المصادر المحددة سلفا والمقترنة باللغة العربية فقط، ويمكن الجزم بأن حركة التجريب في بداياتها الجادة اقترنت ببدايات حركة المسرحيات الشعبية بقيادة محمد النشمي والتي مثلت احتياجا فرضته ضرورة المرحلة ولم تكن نابعة من استراتيجية مدروسة ومتكاملة،وظل النشمي يمارس تجريب كتابة النصوص المسرحية التي تتماشى مع التوجيهات الحديثة في المسرح مثل تأليفه لمسرحية «حوار مع الشيطان».

واضاف كان النشمي قد انطلق منذ الخمسينيات في تأسيس إرثه التجريبي كمؤلف وممثل ومخرج للمسرحيات الهزلية القصيرة والطويلة حتى تأسست الفرق الأهلية، وعن عوامل التجريب في أواخر السبعينيات ذكر د.بلال بأن تلك الفترة اصبحت البيئة المسرحية في الكويت مؤهلة لحركة الى الامام في موضوع التجريب في المسرح وذلك بناء على متغيرات اساسية في عملية انتاج المسرحية وكل ما يتصل بها من نشاط مسرحي من ناحية المتغيرات على المستويين الاجتماعي والثقافي في الكويت،ويجب التأكيد على ان متغيرات التجريب هي في الاساس اعتمدت على عناصر فنية عربية ابتداء من النص العربي بموضوعه ولغته ايضا، ومشاركة الفنانين العرب مع مجموعة من الفنانين المحليين والمخضرمين بوجه خاص اضافة الى ظهور جيل جديد من المخرجين الشباب الكويتيين. ومن الافكار والتطبيقات ظهر اثرا جليا في التغييرات التي حدثت في عالم التجريب وتطبيقاته في المسرح التجريبي في الكويت وهو ما طبقه الراحل صقر الرشود في مسرحية «تقاليد» وما تبعها من من تمرد على الشكل التقليدي لعناوين المسرحيات الشعبية مثل مسرحيات «الطين» و«الحاجز والملابه» و«فتحنا» مرورا بالمسرحي الراحل فؤاد الشطي الذي تميز باسلوب مميز من خلال استخدام اساليب اخراجية جديدة في مسرحيات عربية مثل «الثالث» و«عشاق حبيبة» ،اما في التجريب خلال الثمانينيات لم يفت د.بلال التوقف عند تجارب الفرق الاهلية التي استفادت من المسرح التجاري ومن بعدها المهرجان الاكاديمي والمسرح الجديد. اما في المحور الثاني والذي تناول الرؤية الاخراجية من النص الى العرض ذكر المخرج فيصل العميري بأن الاخراج المسرحي يعتمد وبشكل مباشر على الرصد اليومي لكل جوانب الحياة والتي هي بالاصل حياة الانسان، مشيرا الى ان الاخراج المسرحي يضع دائما تساؤلات كثيرة حول فكرة النص وكيفية ادراج عصف ذهني مناسب لها من خلال تفكيك رموز النص وتحويلها الى مادة محفزة للذهن اثناء رحلة البحث عن التشابه الحسي بين النص والجمهور،مشددا على اهمية ادراك رغبة الجمهور لحضور عرض مسرحي والتفاعل معه بكل قوة فالاشتغال على النص ونحت مجسماته من خلال التمثيل والسينوغرافيا المسرحية يؤكد وظيفة المخرج المسرحي على انه المخول الوحيد للدخول لمخيلة الجميع، اما د. عبدالله العابر اكد بوجود تشابك وتداخل بين المسرحين التجريبي والطليعي ما شكل نوعا من الارباك والخلط في التفريق بين المصطلحينً، موضحا ان مفهوم التجريب يرتبط ويتداخل مع الكثير من العلوم الانسانية وقد صاحب المسرح منذ نشأته نزعة التجريب في اساليب التغيير من اجل طرح افكار جديدة، موضحا ان التجريب يعد من السمات المميزة التي طغت على المسرح المعاصر ومعه المسرح العربي، واكد العابر بأن الدراسة والبحث اكدا وجود ثمة صلة بين العروض المسرحية الكويتية حالات من التمرد وكسر القواعد المتعارف عليها في المسرح الكويتي والتمرد نوع من انواع التجريب.

