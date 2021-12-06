ماجد المهندس يودِّع جمهور حفله الطربي برائعة «أنت ملك»

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استكمالا للنجاحات التي يحققها موسم الرياض في مختلف فعالياته، وتأكيدا على الدور الفعال الذي تقوم به «روتانا للصوتيات والمرئيات» كواحدة من ابرز الشركات الوطنية البارزة في مجالي الترفيه والموسيقى، تقدم الهيئة العامة للترفيه من اشراف وتنظيم هرم شركات الانتاج «روتانا للصوتيات والمرئيات» في النصف الاول من شهر ديسمبر الحالي ثلاث حفلات مميزة نجومها الفنانون: ماجد المهندس وهاني شاكر ووائل كفوري ونانسي عجرم ومي فاروق ومحمد محسن.

وهذه الحفلات الثلاث موقعها مسرح «محمد عبده ارينا» في بوليفارد الرياض.

الحفل الاول الذي اقيم الجمعة 3 ديسمبر 2021 أمتع فيه «برنس الغناء» ماجد المهندس الجمهور بليلة طربية بامتياز بقيادة المايسترو مدحت خميس، برهن فيها المهندس انه اليوم الرقم الصعب في اللون الذي يقدمه وما اكد هذا ان تذاكر الحفل نفدت Sold Out منذ موعد الاعلان عن الحفل الذي استهله ماجد مع الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات بلقاء اهل الاعلام وتعبيره عن سعادته بنفاد التذاكر وتوجههه بالشكر الى معالي المستشار تركي ال الشيخ على الجهود التي يبذلها ومتابعته لجميع التفاصيل الامر الذي جعل موسم الرياض عالميا ومبهرا للجميع. وتألق ماجد على المسرح بأغانيه: من الاخر، على مودك، واحشني موت، عطشان، ودعت روحي وغيرها، ليأت الختام مؤثرا باغنية «انت ملك».

الحفل التالي لهيئة الترفيه وروتانا سيقام تحت عنوان «ليالي الفن الأصيل» يوم 8 ديسمبر 2021 وسيجمع أمير الغناء العربي هاني شاكر، والمطربة مي فاروق والصوت الشاب محمد محسن وذلك بقيادة المايسترو امير عبد المجيد.

اما الحفل الثالث فيجمع نجمي الاغنية في لبنان، وائل كفوري ونانسي عجرم ويقام يوم 10 ديسمبر 2021.

وفيما يتولى تطبيق «فن بوكس» نقل هذه الحفلات، توجه العديد من نجوم حفلات موسم الرياض بتهنئة «فن بوكس» على نيله جائزة أفضل تطبيق ترفيهي حسب استفتاء لب البرودكاست برو 2021، علما ان قمة ASBU BroadcastPro وجوائزها تغطي مجموعة واسعة من الفئات لمكافأة التميز في مختلف المجالات عبر سير عمل البث من الإنتاج وما بعد الإنتاج إلى البث التقليدي ومنصات الوسائط الجديدة. وكان «فن بوكس» قد انفرد مؤخرا بحوار مطول من ثلاث حلقات مع امير الغناء السعودي حمل عنوان «كل القصة مع عبد المجيد عبد الله» جاء بعد غياب ابوعبدالله قرابة ثماني سنوات عن اجراء اي حوار اعلامي، كما انفرد التطبيق بعرض الكثير من الحفلات الغنائية عدا عن تفرده بخاصية «نجمك عند الطلب» وهي التعاقد مع كبار النجوم لاحياء مناسبات الجمهور المختلفة حسب الطلب افتراضيا، وكل هذا وغيره ساهم في نيل «فن بوكس» شريك روتانا في العديد من المحافل الفنية، جائزة أفضل تطبيق ترفيهي.

