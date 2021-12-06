ترند في مهرجان القاهرة السينمائي

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خطفت الفنانة صبا مبارك الأنظار خلال حضورها عرض فيلمها «بنات عبد الرحمن» على هامش فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتبادلت صبا مبارك القبلات بشكل ملفت مع شقيقتها المنتجة آية وحوش على السجادة الحمراء للفيلم، وسط تفاعل من المصورين ومراسلي القنوات الفضائية.

الفيلم تدور أحداثه في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل خياطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

ومؤخرا فاز فيلم «بنات عبد الرحمن» بجائزتي راديو وتلفزيون العرب ART وروتانا في منطلق الجونة السينمائي الذي أقيم ضمن منصة الجونة السينمائية، كما حصل على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام لمرحلة التطوير، ومنحة صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرحلتي التطوير والإنتاج، ووصل إلى المرحلة النهائية في منصة الترويج بمهرجان تريبيكا السينمائي، كما شارك في معمل راوي لكتاب السيناريو بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

«بنات عبد الرحمن» يقوم ببطولته صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، وهو من إخراج زيد أبو حمدان الذي أوضح خلال ندوة الفيلم، أنه تطلب منه تحضيرات وصلت إلى 7 سنوات، وأضاف أنه كتب الفيلم من قلبه ومستوحى عن والدته وخالاته وبالتالي كان على يقين أنه سينجح تجاريا لأنه صادق.

