عون: قطر الوحيدة التي دعمت لبنان «بلا مقابل»

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: اكد الرئيس اللبناني ميشال عون إن زيارة وزير خارجية قطر المرتقبة للبنان «سياسية واقتصادية» مؤكداً أن دولة قطر لطالما وقفت إلى جانب لبنان في مواجهته للتحديات والمحن. وخلال حوار مع صحيفة «الشرق» القطرية، أشار الرئيس اللبناني إلى أن زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للبنان «لم يحدَّد موعدها بعد».

وشدد عون على أن الزيارة ستكون حافلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية مشيراً إلى أن كل مشاريع المرافق والبنى التحتية في لبنان متاحة أمام المستثمرين القطريين.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أعلن قبل أيام، استعداد بلاده للوقوف إلى جانب لبنان، وإيفاد وزير خارجية بلاده إلى بيروت قريباً؛ لتقديم الدعم والمساعدة.

وبيّن أن تاريخ العلاقات الوطيدة الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، «لم يسجل أي انتكاسة أو شائبة سياسية أو دبلوماسية». وشدد على أن قطر تعد البلد الوحيد الذي قدَّم كل أنواع الدعم للبنان بلا مقابل.

وفيما يتعلق بالأزمة مع دول الخليج أعرب الرئيس اللبناني عن أمله أن تنجلي الغيمة الدبلوماسية مع دول الخليج من خلال الحوار والاحترام المتبادل، مؤكداً «حرص لبنان على أفضل العلاقات مع دول الخليج».

